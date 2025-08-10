«Ο Παναθηναϊκός δίνει τριετές συμβόλαιο στον Καλάμπρια, τον θέλει και ομάδα της Premier»

Ο διεθνής Ιταλός αποτελεί τον μεγάλο στόχο των Πρασίνων για το δεξί άκρο της άμυνάς τους και όπως έχει αποκαλύψει το SDNA, ο Παναθηναϊκός του έχει καταθέσει μία πολύ μεγάλη πρόταση για τριετές συμβόλαιο.

Εκτός όμως από τη Λιλ, υπάρχει ενδιαφέρον και από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, όπως έχουμε γράψει εδώ και μέρες, κάτι που επιβεβαιώνει και ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα.

«Ο Παναθηναϊκός και κλαμπ της Premier League ενδιαφέρονται για τον καλάμπρια. Ο ελληνικός σύλλογος προσφέρει συμβόλαιο έως το 2028 στον πρώην αρχηγό της Μίλαν», αναφέρει.

