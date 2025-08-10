ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα βλέμματα στον Γιόβιτς ενόψει Άρη

Δημοσιευτηκε:

Ο Λούκα Γιόβιτς ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και όλα δείχνουν πως θα είναι στην αποστολή για τον επαναληπτικό της ΑΕΚ την Πέμπτη.

Μετά το ρεπό του Σαββάτου, η ΑΕΚ μπαίνει από σήμερα σε ρυθμούς για τον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League απέναντι στον Άρη Λεμεσού, που θα γίνει την Πέμπτη στην OPAP Arena (21:00).

Τα βλέμματα όλα είναι στον Λούκα Γιόβιτς και τον βαθμό ετοιμότητάς του. Ο Σέρβος φορ ακολουθεί από την Τρίτη που υπέγραψε ειδικό ατομικό πρόγραμμα, πήγε στα Σπάτα και χθες που οι υπόλοιποι είχαν ρεπό, ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και εκτιμάται πως θα είναι στην αποστολή για τη ρεβάνς του 2-2.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα δει την ετοιμότητά του από σήμερα και θα έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα την Τρίτη ή την Τετάρτη για το πόσο μπορεί να βοηθήσει. Ο 27χρονος άσος απέχει αρκετά από το 100%, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία πως θα φτάσει σε έναν βαθμό ετοιμότητας που θα δώσει στον συμπατριώτη του προπονητή τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσει για κάποια λεπτά ως αλλαγή.

Στις υπόλοιπες θέσεις της ενδεκάδας δεν περιμένουμε… δραματικές αλλαγές. Ο Πένραϊς διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση του αριστερού μπακ από τον Πήλιο, ενώ ανοιχτές είναι επίσης μια θέση στον ρόμβο (σίγουροι θεωρούνται Μάνταλος, Περέιρα και Μαρίν) και μία στην επίθεση (με φαβορί τους Πιερό και Ζίνι ή τουλάχιστον έναν από αυτούς στο δίδυμο μπροστά).

Τέλος, στα μεταγραφικά υπάρχει στασιμότητα, αλλά είναι δεδομένο πως θα «τρέξουν» εφόσον η ΑΕΚ προκριθεί την Πέμπτη, με στόχο την άμεση απόκτηση χαφ, φορ και μπακ.

