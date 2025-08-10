Ολυμπιακός: Επιστροφή, αγωνία, crash test και ενίσχυση

Επιστροφή στη βάση, αλλά για… λίγο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 1-0 της Ουνιόν Βερολίνου στη Γερμανία και πλέον ο απολογισμός τους στα φιλικά είναι έξι νίκες και μία ισοπαλία.

Η επόμενη στάση θα είναι η Ιταλία για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θα αποχωρήσουν στις 13/8, καθώς έχουν να δώσουν τα πολύ δύσκολα φιλικά κόντρα σε Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8), μετρώντας (αν και ακόμα είναι νωρίς) τις δυνάμεις τους ενόψει και του Champions League.

Ένα θέμα είναι το ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα συγκεκριμένα ματς και το πόσο θα στερηθεί κάποιους παίκτες. Αφού Ζέλσον, Τσικίνιο και Μπρούνο αποχώρησαν τραυματίες από το ματς με τους Γερμανούς, ενώ και ο Έσε είχε κάποιες ενοχλήσεις. Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι του Πορτογάλου, ο οποίος θα κάνει μαγνητική για να φανεί αν απέφυγε τη θλάση.

Από εκεί και πέρα ένα «καυτό» θέμα της επικαιρότητας είναι το κομμάτι της ενίσχυσης. Με τον εξτρέμ και τον στόπερ να είναι οι σημαντικές ανάγκες των Πειραιωτών. Ο Κέβιν Σένον της Μπόκα Τζούνιορς, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν στο αρχικό σχήμα απέναντι στη Ρασίνγκ, παραμένει στο προσκήνιο για τους Πειραιώτες που δείχνουν πίστη για την απόκτησή του. Παρότι οι διαπραγματεύσεις (ως είθισται με τους συλλόγους από την Αργεντινή) είναι. Από εκεί και πέρα, το θέμα του 21χρονου αμυντικού, Γκουστάβο Μάντσα, φαίνεται ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

