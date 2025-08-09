ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΣ για Οκκά!

Ρεπορτάζ του sportime.gr κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές του ΠΑΣ με τον Γιάννη Οκκά

Αναλυτικά όσα γράφουν στην Ελλάδα:

Ο Γιάννης Οκκάς είναι σε προχωρημένες επαφές για να αναλάβει τον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sportime. Ο Κύπριος κόουτς είναι πιθανό να αναλάβει άμεσα τους Γιαννιώτες.

Η κατάσταση στον ΠΑΣ Γιάννινα είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη είναι η αλήθεια. Τα ban έχουν δέσει τα χέρια του Νίκου Σιόντη που προσπαθεί να τρέξει τα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Με το ζόρι πείθονται οι παίκτες να κάνουν έστω κάποια ατομική προπόνηση και επαφίενται σε υποσχέσεις πως θα φτιάξουν τα πράγματα.

Αν δεν αρθούν τα ban από τη FIFA δεν θα μπορέσουν να γίνουν μεταγραφές. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία τις επόμενες μέρες με όσους παίκτες υπάρχουν διαθέσιμοι. Βέβαια θα πρέπει να βρεθεί και ένας προπονητής να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Τις τελευταίες μέρες ακούγεται έντονα το όνομα του Αριέλ Ιμπαγάσα,, αλλά πλέον υπάρχει και ο Γιάννης Οκκάς. Όπως ο Αργεντινός κόουτς, έτσι και ο Κύπριος κόουτς έχει περάσει από τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στο παρελθόν. Μοιάζει να είναι σε προχωρημένες επαφές για να αναλάβει αυτό το δύσκολο βάρος.

 

