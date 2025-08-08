ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξέλιξη με Μπρούνο Γκάμα

Εξέλιξη με Μπρούνο Γκάμα

Ο Μπρούνο Γκάμα συμφώνησε με την ομάδα της Καλαμάτας, με τον 37χρονο Πορτογάλο να επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από την Κύπρο.

Η «Μαύρη Θύελλα» συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία υπό τις οδηγίες του Αλέκου Βοσνιάδη, θέλει να ολοκληρώσει αυτό που άφησε στη... μέση την περσινή σεζόν. Την άνοδο στη Super League.

Η Καλαμάτα, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, τα βρήκε σε όλα με τον Μπρούνο Γκάμα, με τον Πορτογάλο να ταξιδεύει στην πόλη της Πελοποννήσου τις επόμενες μέρες για τα ιατρικά και τις υπογραφές.

Ο 37χρονος εξτρέμ μετά το επιτυχές πέρασμα από τον Άρη, αγωνιζόταν τις τελευταίες τρεις σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας στην Κύπρο, από την οποία έμεινε ελεύθερος, μετρώντας 7 γκολ και 10 ασίστ σε 66 συμμετοχές.

