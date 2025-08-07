Καλύτερος ο Παναθηναϊκός αλλά έστησε τείχος ο Ρίζνικ!

Στο ίδιο έργο θεατές! Όπως και στα ματς με την Ρέιντζερς, έτσι και κόντρα στην ποιοτική Σαχτάρ ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, είχε τις μεγάλες φάσεις με Πελίστρι, Σφιντέρσκι και Ζαρουρί, τις έχασε (σπουδαίες επεμβάσεις από Ρίζνικ) και με το 0-0 θα πάει στη ρεβάνς της Κρακοβίας για να διεκδικήσει την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Σημαντικές επεμβάσεις κι ο Ντραγκόφσκι.

Ο Παναθηναϊκός ανταπεξήλθε αρκετά καλά στον υψηλό απαιτήσεων αγώνα που έδωσε κόντρα στην πολύ δυνατή Σαχτάρ. Πήρε πολύ καλό βαθμό στην αμυντική του λειτουργία, δεν τα πήγε άσχημα στην επίθεση φτιάχνοντας κάποιες καλές ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί μένοντας έτσι στο 0-0.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ρουί Βιτόρια παρέταξε τον Παναθηναϊκό με το αγαπημένο του 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι ήταν κάτω από την εστία. Η τετράδα της άμυνας έμεινε ίδια με τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν στο κέντρο αυτής και τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλου δεξιά και αριστερά στα δύο άκρα.

Στην μεσαία γραμμή μπροστά από τους Τσιριβέγια και Μαξίμοβιτς βρέθηκε ο Τετέ, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορά φέτος και μάλιστα ως 10αρι, κάτι που είχε συμβεί μονάχα για λίγα λεπτά σ' ένα φιλικό της προετοιμασίας. Στα δύο άκρα της επίθεσης βρέθηκαν ο Πελίστρι και ο για πρώτη φορά αρχηγός Τζούρισιτς ενώ στην κορυφή ο Σφιντέρσκι.

Από την πλευρά της Σαχτάρ, ο Αρντά Τουράν χρησιμοποίησε ένα 4-2-3-1. Έβαλε τον Ρίζνικ στην εστία. Στο κέντρο της άμυνας τους Ματβιένκο και Μπόνταρ ενώ στα άκρα αυτής τους Τομπίας και Ενρίκε. Στην μεσαία γραμμή οι Μάρλον Γκόμες και Οκερέτκο ενώ μπροστά τους ήταν το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Σουντάκοβ. Ως δεξιός εξτρέμ έπαιξε ο Άλισον και ως αριστερός ο Νέβερτον ενώ στην κορυφή ξεκίνησε ο Καούα Ελίας.

Η Σαχτάρ είχε τον έλεγχο, ο Παναθηναϊκός αμυνόταν παραμόνευε

Ο Παναθηναϊκός θέλησε στο ξεκίνημα του αγώνα να εκμεταλλευτεί την ορμή που του έδωσαν οι 25χιλ. οπαδοί, οι οποίοι προσπάθησαν να ζεστάνουν το ΟΑΚΑ, όμως οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια σημαντική ευκαιρία.

Η Σαχτάρ σταδιακά άρχισε να γίνεται απειλητική δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνα των «πρασίνων», οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κατόρθωναν να αποφεύγουν να δεχθούν τελικές απ' αυτές.

Στο 17' ήρθε η πρώτη σημαντική φάση του αγώνα και ήταν για τους Ουκρανούς. Ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε ένα σοβαρό λάθος στο κέντρο του γηπέδου, η Σαχτάρ πήρε την μπάλα κι έφυγε στην αντεπίθεση, ο Άλισον μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού, απέφυγε τον Τουμπά, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε μία σημαντική επέμβαση στο τελείωμά του.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να απαντήσουν μία μ' ένα κλέψιμο στην μεγάλη περιοχή, όπου δεν μπόρεσα να φτάσουν σε τελική λόγω της γρήγορης επέμβασης των αμυντικών της Σαχτάρ και μία με μία ωραία αντεπίθεση μετά από συνδυασμό των Τουμπά, Τζούρισιτς και Κυριακόπουλου, με τον τελευταία να μην κάνει καλή σέντρα και χάνοντας πολλές καλές προϋποθέσεις.

Η Σαχτάρ συνέχιζε να είναι εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλα, με τον Παναθηναϊκό να την περιμένει σε μίντιουμ μπλοκ (στον χώρο του κέντρου), όταν εκείνη κατάφερε να διαπερνά την πρώτη αυτή γραμμή άμυνας του «τριφυλλιού», τότε οι «πράσινοι» μαζεύονταν πιο χαμηλά και αμυνόντουσαν λίγο έξω από την περιοχή τους με στόχο να περιορίσουν τους συνδυασμούς των παικτών της, που ήταν πολύ ικανοί με την μπάλα στα πόδια.

Όταν κέρδιζε εκεί την μπάλα ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βγει γρήγορα μπροστά και να εκμεταλλευτεί τους κενούς χώρους.

Ιδανικό φινάλε για τον Παναθηναϊκό με 3 τελικές μέσα σε 3 λεπτά

Στο 34' σε μία τέτοια απόπειρα ο Μαξίμοβιτς έκανε μία λανθασμένη μπαλιά, οι Ουκρανοί έκλεψαν, έκαναν ωραίους συνδυασμούς, όμως το σουτ που επιχείρησε ο Άλισον εκτός περιοχής κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός το έκανε σωστά αυτή τη φορά και απάντησε με την πρώτη καλή τελική του. Ο Τετέ άνοιξε ωραία την αντεπίθεση κουβαλώντας την μπάλα όσο έπρεπε και δίνοντας στον Τζούρισιτς, εκείνος επέστρεψε την μπάλα στον Βραζιλιάνο εξτρέμ που σούταρε στην κίνηση από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά άουτ.

Το παιχνίδι συνέχισε να κυλάει χωρίς πολλές φάσεις ύστερα απ' αυτό το δίλεπτο. Η Σαχτάρ είχε μία φάση μ' ένα σούτ του Νέβερτον λίγο έξω από την περιοχή, που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Ντραγκόφσκι.

Όμως η μεγάλη στιγμή πριν το τέλος του πρώτου μέρους ανήκε στον Παναθηναϊκό. Στο 45' ο Κυριακόπουλος εκτέλεσε ένα φάουλ, οι αμυντικοί της Σαχτάρ έδιωξαν, ο Πελίστρι έπιασε ένα τρομερό σουτ στην κίνηση, αλλά ο Ρίζνικ έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Από το κόρνερ που ακολούθησε ο Τουμπά έπιασε την κεφαλιά από την εκτέλεση του Κυριακόπουλου, όμως ο Ουκρανός κίπερ έπεσε στην πορεία της μπάλας και μπλόκαρε. Στις καθυστερήσεις ο Τετέ έπιασε ένα σουτ από δύσκολη θέση μέσα στην περιοχή με το κακό του πόδι, αλλά ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα μπλοκάροντας ξανά.

Στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου μέρους η Σαχτάρ ήταν και πάλι εκείνη που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, όμως πέρα από ένα πλάγιο τελείωμα του Άλισον στο 47' και μία καλή συνθήκη από γύρισμά του λίγο αργότερα δεν κατάφερε κάτι άλλο.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 59', όταν ο Τετέ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τσέριν πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Σαχτάρ.

Ζαρουρί και Εγκινάλντο μπήκαν και απείλησαν άμεσα

Η επόμενη φάση ανήκε και πάλι στον Παναθηναϊκό, όταν ο νεοεισελθώντας Ζαρουρί κινήθηκε παράλληλα στην περιοχή, σούταρε λίγο έξω απ' αυτή, αλλά ο Ρίζνικ μπλόκαρε εύκολα.στο 71'.

Η Σαχτάρ απάντησε την μεγαλύτερη ευκαιρία του δευτέρου μέρους, όταν ο επίσης νεοεισελθών Εγκινάλντο έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά Πάλμερ-Μπράουν και Ντραγκόφσκι μπόρεσαν να τον σταματήσουν. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος τραυματίστηκε στην φάση αυτή κι έγινε κατευθείαν αλλαγή.

Ανεπανάληπτη ευκαιρία του Σφιντέρσκι και διπλό «όχι» από τον Ρίζνικ

Η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα όμως δεν είχε έρθει ακόμα και έμελλε να ανήκει στον Παναθηναϊκό. Λίγα δευτερόλεπτα προτού περάσει εκτός ως αλλαγή ο Πολωνός φορ, οι «πράσινοι» είχαν έναν κόρνερ, οι παίκτες της Σαχτάρ έδιωξαν, ο Μλαντένοβιτς και Μαξίμοβιτς επανέφεραν την μπάλα στην περιοχή, ο Σφιντέρσκι πίεσε κι έκλεψε, αλλά το τελείωμα που δοκίμασε από το ύψος του πέναλτι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ρίζνικ.

Το «τριφύλλι» δεν έμεινε εκεί και δύο λεπτά αργότερα απείλησε εκ νέου με τον Ζαρουρί. Ο Μαροκινός πήρε την μπάλα στα πλάγια της περιοχής και κεντρικά, έκανε το τεχνικό σουτ, αλλά ο Ρίζνικ ήταν και πάλι σε ετοιμότητα.

Πολιορκία και μεγάλη τελική για την Σαχτάρ, κράτησαν άμυνα και Ντραγκόφσκι

Η Σαχτάρ συνήλθε από το μικρό αυτό κακό της διάστημα και επανήλθε στις τελικές με μία πολιορκία και σωρεία σουτ στο 90ο λεπτό, με την άμυνα του Παναθηναϊκού να μην επιτρέπει σε κανένα να φτάσει στην εστία, με μπροστάρη τον Πάλμερ-Μπράουν που έκοψε δύο εξ' αυτών.

Δύο λεπτά αργότερα οι Ουκρανοί θα χάσουν τεράστια ευκαιρία με το σουτ του Σβεντ μέσα από την περιοχή, που απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι και την επέμβαση του Κώτσιρα με τάκλιν στην προσπάθεια παίκτη των Ουκρανών να σκοράρει στην επαναφορά.

Αυτή η ευκαιρία ήταν και το τελευταίο αξιόλογο γεγονός του ματς με το 0-0 να μένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

MVP: Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού ήταν εκείνη που ξεχώρισε στο αποψινό παιχνίδι και κόντρα μάλιστα σε μία πολύ ποιοτική ομάδα. Ο Αχμέντ Τουμπά και ο Πάλμερ-Μπράουν ήταν από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν με τον Αμερικανό να είναι ένα κλικ καλύτερος. Κι αυτό παρ' ότι έκανε το σοβαρό λάθος στο 17ο λεπτό που τελικά δεν κόστισε στην ομάδα του.

Στο ύψος του: Ο Πέδρο Τσιριβέγια αναγκάστηκε να βγει νωρίς από το παιχνίδι (54') λόγω της κάρτας που είχε αντικρίσει από το 20ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο όσο έμεινε στο παιχνίδι βοήθησε πολύ την ομάδα τόσο αμυντικά όσο και σε φάση ανάπτυξης, αλλά και αντεπίθεσης.

Αδύναμος κρίκος: Ο Τζούρισιτς προσπάθησε πολύ στο αποψινό παιχνίδι που ήταν και για πρώτη φορά αρχηγός της ομάδας, όμως το ματς δεν του πήγε καθόλου κι έτσι δεν κατόρθωσε να γίνει επικίνδυνος είτε δημιουργώντας είτε εκτελώντας. Γι' αυτό και βγήκε αλλαγή και στο 54ο λεπτό.

Η γκάφα: Έγινε από τον Πάλμερ-Μπράουν, αλλά ευτυχώς δεν την «πλήρωσε» ο Παναθηναϊκός. Στο 17ο λεπτό ο Αμερικανός στόπερ του Παναθηναϊκού έχασε την μπάλα στον χώρο του κέντρου, η Σαχτάρ βγήκε στην αντεπίθεση κι έφτασε σε καλή τελική προσπάθεια με τον Άλισον, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε μεγάλη επέμβαση.

Το στραγάλι: Ο Έρικ Λάμπρεχτς δεν είχε κάποια δύσκολη φάση να διαχειριστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο υπήρξαν φάσεις που εκνεύρισε τους «πρασίνους» με την απόφασή του να μην αφήνει το πλεονέκτημα και να χαλάει στην ουσία τις συνθήκες που υπήρχαν.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα ματς πολύ υψηλού επιπέδου. Φρόντισε με την υποδειγματική αμυντική λειτουργία που είχε να δεχθεί όσο λιγότερες φάσεις γινόταν κόντρα σε ποιοτικούς αντιπάλους, όμως δεν μπόρεσε να βρει το γκολ στις δικές του τελικές μένοντας μοιραία στο 0-0.

Ενδεκάδες:

ΠαναθηναΪκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος (56' Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (56' Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Τετέ (68' Ζαρουρί), Πελίστρι, Τζούρισιτς (56' Τσέριν), Σφιντέρσκι (81' Σφιντέρσκι).

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Μπόνταρ, Ματβιένκο, Τομπίας, Ενρίκε, Μάρλον Γκόμες (46' Μπονταρένκο), Οκερέτκο, Σουντάκοβ, Άλισον (73' Πεδρίνιο), Νέβερτον, Κάουα Ελίας (73' Εγκινάλντο (76' Σβεντ))

