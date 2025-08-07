ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ δεν βρήκαν γκολ και... περιμένει η Ομόνοια

Η Ομόνοια έκανε και με το παραπάνω το καθήκον της αφού συνέτριψε εκτός έδρας την Αράζ (0-4) και ουσιαστικά περιμένει αντίπαλο στα πλέι οφ του Conference. Aυτός θα προκύψει από τη μάχη του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, με τους πράσινους να αντιμετωπίζουν τον ηττημένο.

Στο πρώτο ματς που έγινε στην Τούμπα, οι δύο ομάδες έμειναν άσφαιρες (0-0)και έτσι η Ομόνοια... περιμένει την άλλη εβδομάδα για να έχει τελεσίδικη εικόνα. Με την εικόνα του αγώνα το σκορ αφήνει παραπονούμενους, βάσει ευκαιριών, τους φιλοξενούμενους που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησαν.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να πιέσουν, αλλά, τουλάχιστον ως το 10λεπτο, οι Αυστριακοί με καλή κυκλοφορία έβγαζαν εύκολα την μπάλα από την περιοχή τους. Στα επόμενα λεπτά οι παίκτες του ΠΑΟΚ εγκαταστάθηκαν γύρω από την περιοχή του Νίκολας Πόλστερ, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάποια σημαντική φάση. Αντίθετα, στο 17', ο Γίρι Παβλένκα αποσόβησε το 0-1. Ο Σιμόν Πίζινγκερ έκλεψε στη μεσαία γραμμή και τροφοδότησε τον Εμάνουελ Αγκιεμάνγκ που την ιδανική στιγμή πάσαρε στον Τιεμό Μπάλο, αλλά ο 23χρονος «νικήθηκε» από τον Τσέχο τερματοφύλακα.

Τρία λεπτά αργότερα η Βόλφσμπεργκερ απείλησε ξανά, όταν ο Ντόνις Αβντίγια πέρασε την μπάλα πάνω από τον Μαντί Καμαρά, αλλά στο σουτ που επιχείρησε από το ύψος του πέναλτι η μπάλα κόντραρε και έφυγε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Παβλένκα. Οι ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους τρίτωσαν στο 37': λάθος του Γιάννη Μιχαηλίδη στη μεσαία γραμμή, ο Ρενέ Ρένερ έβγαλε τον Μπάλο τετ α τετ με τον Παβλένκα, αλλά νικητής βγήκε και πάλι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα αφού κι η κεφαλιά του Ντομινίκ Μπάουμγκαρτνερ μετά τη σέντρα του Ρένερ δεν είχε δύναμη.

Παρά την εικόνα της ομάδας του, ο Λουτσέσκου δεν έκανε αλλαγές στην ανάπαυλα. Θα μπορούσε ο Ρουμάνος τεχνικός να δικαιωθεί άμεσα στην αντεπίθεση του 49', αλλά ο Αβντίγια πρόλαβε τον Άντρίγια Ζίβκοβιτς μετά την κούρσα του Τάισον. Ή αν ήταν πιο εύστοχο το βολέ του Τζόντζο Κένι στο 53' ή το φαλτσαριστό σουτ του Γιάννη Κωνσταντέλια στο 60', σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ θέλησε να πιέσει, κυρίως, με στατικές φάσεις. Όχι πως η Βόλφσμπεργκερ έμεινε με σταυρωμένα χέρια, καθώς στο 55' από το ύψος του πέναλτι ο Αβντίγια σούταρε ψηλά. Δύο λεπτά μετά, σε φάση τρεις εναντίον τριών, ο Μιχαηλίδης έβαλε καίρια την προβολή στο πλασέ που επιχείρησε ο Αλεσάντρο Σεπφ.

Οι παίκτες του Ντίτμαρ Κιούμπαουερ προσπάθησαν να παίξουν και με το χρόνο, με τους προπονητές των δύο ομάδων να ξεκινούν τις παρεμβάσεις τους στο τελευταίο 25λεπτο. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου στο 71', με το άστοχο διαγώνιο πλασέ του Άντζελο Γκάτερμαγιερ, αλλά στη συνέχεια το παιχνίδι... έσβησε. Με το 0-0 της Τούμπας οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις... διαφορές τους στον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης (14/8, 20:00) στο "Βέρδερζε Στάντιον" στο Κλάγκενφουρτ.

Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα Play Off της διοργάνωσης τη νικήτρια του ζευγαριού Ριέκα (Κροατία) – Σέλμπουρν (Ιρλανδία), με τους Ιρλανδούς να κερδίζουν με 2-1 μέσα στην Κροατία στο πρώτο ματς. Επίσης, όποια ομάδα αποκλειστεί θα αντιμετωπίσει στα Play Off του UEFA Conference League τη νικήτρια του ζευγαριού Αράζ (Αζερμπαϊτζάν) – Ομόνοια (Κύπρος), με τους Κύπριους να περνούν θριαμβευτικά με 4-0 από το Μπακού.

Διαιτητής: Μόρτεν Κροχ (Δανία)

Κίτρινες: Κωνσταντέλιας, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Οζντόεφ - Μπάουμγκαρτνερ

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (70' Οζντόεφ), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (84' Σορετίρε), Ζίβκοβιτς, Τάισον (75' Ιβανούσετς), Τσάλοφ (70' Μύθου).

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ (Ντίτμαρ Κιούμπαουερ): Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ, Πίζινγκερ (85' Σούλτσνερ), Μάτιτς (85' Βόλμουτ), Μπάλο (77' Ατανγκά), Αγκιεμάνγκ (77' Ζούκιτς), Αβντίγια (67' Γκάτερμαγιερ).

* Την αποθέωση γνώρισε ο Ιβάν Σαββίδης όταν έκανε την εμφάνισή του στα θεωρεία της Τούμπας, περίπου 15 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης.