Το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου πλησιάζει και η Μίλαν, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, σκανάρει την αγορά, αναζητώντας τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές που θα συμπληρώσουν το ρόστερ της για τη δύσκολη συνέχεια της σεζόν, με στόχο να καλύψει τις αγωνιστικές της ανάγκες.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκαλύπτει ότι ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα των «ροσονέρι», οι οποίοι εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός αναφέρει ότι η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να ενισχυθεί στη θέση του σέντερ φορ, έχοντας ως πρώτες επιλογές τον Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τρεσόλντι της Κλαμπ Μπριζ. Ωστόσο, επισημαίνει ότι στη λίστα, πίσω από τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, βρίσκεται και ο Ιωαννίδης, με το ενδεχόμενο απόκτησης του Έλληνα διεθνούς να παραμένει ανοιχτό, εφόσον δεν προχωρήσουν οι βασικοί μεταγραφικοί στόχοι.

Ο 26χρονος επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού μετράει φέτος συνολικά 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει δύο γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ.

sport-fm.gr