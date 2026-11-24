Την προσθήκη των εισιτηρίων αγώνων ποδοσφαίρου Α΄ Κατηγορίας στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννης Ιωάννου και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Χάρης Λοϊζίδης.

Από την 3η Δεκεμβρίου, οι φίλαθλοι θα μπορούν να έχουν στην ίδια εφαρμογή την Κάρτα Φιλάθλου και τα εισιτήριά τους, είτε πρόκειται για μεμονωμένα εισιτήρια είτε για εισιτήρια διαρκείας είτε για πακέτα αγώνων. Η δυνατότητα αφορά Κύπριους πολίτες άνω των 14 ετών και αλλοδαπούς κατοίκους Κύπρου που διαθέτουν ταυτοποιημένο προφίλ στο CY Login.

Προϋπόθεση για την προσθήκη του εισιτηρίου, η κατοχή ενεργής Κάρτας Φιλάθλου, εντός της εφαρμογής του «Ψηφιακού Πολίτη», και η διασύνδεση του συγκεκριμένου εισιτηρίου με την εν λόγω Κάρτα Φιλάθλου κατά την αγορά. Στη συνέχεια, το εισιτήριο εμφανίζεται αυτόματα, χωρίς άλλη ενέργεια από τον κάτοχό του, στην επιλογή «Εισιτήρια» που θα βρίσκεται στην οθόνη της Κάρτας Φιλάθλου.

Τόσο η Κάρτα Φιλάθλου όσο και το εισιτήριο διαθέτουν κωδικό QR ή/και barcode για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους και της αντιστοίχισής τους με τον δικαιούχο. Ο κάτοχος θα μπορεί επίσης να προσθέσει αντίγραφο του εισιτηρίου στο Apple Wallet ή στο Google Wallet του κινητού του ως εναλλακτική επιλογή χρήσης.

Τα εισιτήρια διαρκείας και τα πακέτα αγώνων θα ξεχωρίζουν από τον χρυσαφί χρωματισμό τους και το σύμβολο του απείρου στην επάνω δεξιά γωνία σε αντίθεση με τα υπόλοιπα όπου θα απεικονίζονται με λευκό χρωματισμό.

Η νέα δυνατότητα θα λειτουργεί κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο παράλληλα με τους υφιστάμενους τρόπους εισόδου, ώστε φίλαθλοι και ομάδες να έχουν χρόνο να εξοικειωθούν. Στόχος είναι η ομαλή πλήρης μετάβαση στο ηλεκτρονικό εισιτήριο με τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Για πληροφόρηση και καθοδήγηση, οι φίλαθλοι μπορούν να καλούν στο 1450. Για προβλήματα με την εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη η ειδική τεχνική υποστήριξη του «Ψηφιακού Πολίτη» μέσω της ιστοσελίδας: support.digital-citizen.gov.cy

«Όταν ενσωματώσαμε το 2025 την Κάρτα Φιλάθλου στον “Ψηφιακό Πολίτη”, γνωρίζαμε ότι η δουλειά δεν τελείωνε εκεί. Είχαμε ανακοινώσει πως θα ακολουθούσε η σύνδεσή της με τα εισιτήρια, ώστε ο φίλαθλος να έχει στην ίδια εφαρμογή όσα χρειάζεται για την είσοδό του στο γήπεδο. Σήμερα υλοποιούμε αυτή τη δέσμευση», ανέφερε ο Υφυπουργός.

Αναφερόμενος στη συμβολή της νέας δυνατότητας στην ασφάλεια των γηπέδων, ο Δρ Δαμιανού σημείωσε ότι «Με την ένταξη των εισιτηρίων στον “Ψηφιακό Πολίτη”, το εισιτήριο συνδέεται με ταυτοποιημένη κάρτα φιλάθλου και παρουσιάζεται μέσα από την επίσημη εφαρμογή του κράτους. Αυτό ενισχύει ουσιαστικά τον έλεγχο πρόσβασης και περιορίζει τις δυνατότητες χρήσης εισιτηρίων από μη δικαιούχους. Για τον φίλαθλο που έχει έγκυρο εισιτήριο, η είσοδος γίνεται απλούστερη· για όποιον επιχειρεί να παρακάμψει τους κανόνες, γίνεται δυσκολότερη». Πρόσθεσε ότι «η λύση αυτή και η τεχνολογία γενικότερα από μόνη της δεν εξαλείφει τη βία στα γήπεδα. Δημιουργεί, όμως, τις προϋποθέσεις για καλύτερη πρόληψη, αποτελεσματικότερο έλεγχο πρόσβασης και εφαρμογή της νομοθεσίας».

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει στην ασφάλεια των θεατών ο Οργανισμός, γι’ αυτό και η απόφαση να συνδράμει οικονομικά και στην αναβάθμιση των CCTV στα γήπεδα. «Θέλω να υπογραμμίσω», είπε ο κ Ιωάννου, «ότι η τεχνολογία μπορεί να μας προσφέρει σημαντικά εφόδια, ωστόσο από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η υπευθυνότητα των Ομοσπονδιών και των Σωματείων τους, η εφαρμογή της νομοθεσίας και, ασφαλώς, η συμβολή των ίδιων των φιλάθλων».

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, δήλωσε πως ως Οργανισμός, η ΚΟΠ χαιρετίζει και ενθαρρύνει την οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των συστημάτων εισόδου και ελέγχου των φιλάθλων στα γήπεδα. «Ευελπιστούμε», είπε ο κ Λοϊζίδης, «πως η δοκιμαστική περίοδος εφαρμογής και η δυνατότητα χρήσης σύντομα από τους φιλάθλους τόσο του νέου συστήματος όσο και του υφιστάμενου, θα βοηθήσει όλους μας να κατανοήσουμε τις αλλαγές που θα προκύψουν».