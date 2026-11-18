Ακόμα ένα νικηφόρο αποτέλεσμα σε βάρος της Νέας Σαλαμίνας θέλει να προσθέσει στο λογαριασμό του ο Άρης το ερχόμενο Σάββατο (21/11, 19:00), για να επιστρέψει κιόλας στις... χαρές μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ (3-1) την περασμένη αγωνιστική.

Η ομάδα της Λεμεσού στα χρόνια που έχει ανέβει επίπεδο και έχει μετατραπεί σε διεκδικήτρια των τίτλων, σε έξι παιχνίδια απέναντι στο συγκρότημα της Αμμοχώστου, κέρδισε τα πέντε, ενώ στο άλλο, οι δύο ομάδες έφεραν ισοπαλία. Συγκεκριμένα η «Ελαφρά Ταξιαρχία» νίκησε τα δύο παιχνίδια της περιόδου 2022-23, με 3-1 εκτός έδρας και 3-0 εντός, όπως κι αυτά της σεζόν 2023-24, επικρατώντας στο πρώτο στη Λεμεσό με 2-1 και στο δεύτερο παίρνοντας διπλό με 3-0.

Στα τελευταία συναπαντήματά τους, την περίοδο 2024-25, ο Άρης νίκησε στο ματς του α’ γύρου στο στάδιο «Αλφαμέγα» με 2-1, ενώ στον β’ γύρο, στα μέσα του Φεβρουαρίου του 2025, στο «Αμμόχωστος», οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία 2-2. Στα της προετοιμασίας, ο προπονητής των πρασίνων, Άρτζιομ Ράτζκοφ, δεν υπολογίζει στους Χάμπο και Μάτισικ, που συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες, στον τραυματία Βέρτον που χάνει τη χρονιά. Αμφίβολος είναι ο Σαρφό.