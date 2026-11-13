Γιατί ο Ιβάν άφησε εκτός αποστολής τον Κωστούλα ενόψει Ολλανδίας

Kρίσιμο ματς με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League δίνει απόψε (13/11) η Εθνική μας ομάδα, η οποία φιλοξενείται από την Ολλανδία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο Άμστερνταμ (21:45), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή του, αφήνοντας εκτός τέσσερις από τις αρχικές του κλήσεις. Ένας εξ αυτών είναι και ο Μπάμπης Κωστούλας, μια απουσία που προκάλεσε αρκετή συζήτηση.

Ο νεαρός φορ πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με την Μπράιτον και παρ'όλα αυτά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί απέναντι στους Οράνιε. Τι συμβαίνει, λοιπόν, με την περίπτωσή του;

Ο Κωστούλας δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Σέρβου κόουτς για καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Η Εθνική μας είναι υπερπλήρης στην επίθεση, έχοντας συνολικά πέντε σέντερ φορ. Επομένως, υπάρχει ήδη αρκετή συμφόρηση στη θέση αυτή, με τον Γιοβάνοβιτς να αποφασίζει να χρησιμοποιήσει σήμερα άλλους διαθέσιμους παίκτες εκτός του 19χρονου.

Παρ'όλα αυτά, ίσως είναι και μια κίνηση τακτικής προκειμένου ο ομοσπονδιακός μας προπονητής να τον έχει του ξεκούραστο για το ματς απέναντι στη Σερβία (16/11) και να του δώσει μια ευκαιρία εκεί.

gazzetta.gr