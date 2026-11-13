Εχει δώσει 90 εκατ. λίρες για αποζημιώσεις προπονητών!

Ο Μάικλ Κάρικ απολύθηκε χθες από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θα πρέπει να τού δώσει αποζημίωση πέντε εκατ. λίρες, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «The Times», καθώς το περασμένο καλοκαίρι είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Να σημειωθεί πως η φημισμένη αγγλική ομάδα έχει βγάλει συνολικά από τα ταμεία της περίπου 90 εκατ. λίρες (!) για αποζημιώσεις προπονητών, από τότε που αποσύρθηκε ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον το 2013, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι εκείνος που έλαβε το μεγαλύτερο ποσό, που έφθασε τις 20 εκατ. λίρες το 2018.

Αναλυτικά οι αποζημιώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μετά-Φέργκιουσον εποχή:

· Ντέιβιντ Μόιες 2013-2014 5.20 εκατ. λίρες

· Λουίς Φαν Γκάαλ 2014-2016 8.40

· Ζοσέ Μουρίνιο 2016-2018 20.0

· Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ 2018-2021 9.10

· Ραλφ Ράνγκνικ 2021-2022 14.70

· Ερικ Τεν Χαγκ 2022-2024 10.40

· Ρούμπεν Αμορίμ 2024-2026 16.01

· Μάικλ Κάρικ 2026-2026 5.00