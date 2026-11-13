Χάρισε και φέτος μοναδικές στιγμές ο απαιτητικός αγώνας O3 Olympus Man - Triathlon

Με εντυπωσιακές διαδρομές, δυνατές συγκινήσεις και περισσότερους από 140 αθλητές και αθλήτριες από 15 χώρες να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα τριάθλου, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 7 Νοεμβρίου το O3 Olympus Man - Triathlon 2026. Μια διοργάνωση που ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και την εμπειρία που προσφέρει στους συμμετέχοντες.

Από τα Δημοτικά Μπάνια της Πάφου μέχρι την κορυφή του Ολύμπου, το O3 Olympus Man - Triathlon συνδύασε ακόμη μια φορά τη θάλασσα, την ποδηλασία σε απαιτητικές ορεινές διαδρομές και το τρέξιμο μέσα σε πανέμορφα φυσικά μονοπάτια, προσφέροντας στους αθλητές την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές όψεις του κυπριακού τοπίου μέσα από μια μοναδική αθλητική πρόκληση.

Πέρα από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, η διοργάνωση αποτελεί και μια ξεχωριστή ευκαιρία προβολής της φυσικής ομορφιάς της Κύπρου, καθώς οι συμμετέχοντες διασχίζουν τοπία που αναδεικνύουν τη μοναδική εναλλαγή του περιβάλλοντος, από την ακτογραμμή μέχρι τις ορεινές περιοχές του νησιού.

Στον αγώνα που διεξάχθηκε από την Activate Cyprus νικητής του O3 Olympus Man – Triathlon αναδείχθηκε ο Aleksey Bannikov, με τον Artem Sitnikov να τερματίζει για τέταρτη φορά πρώτος στην μεγάλη απόσταση του O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon.

Σημειώνεται ότι το O3 Olympus Man - Triathlon αποτελεί έναν από τους πέντε αγώνες που περιλαμβάνονται στο Hall of Fame του Extreme Triathlon Series 0.5, με τους αθλητές να εξασφαλίζουν ένα από τα πέντε μετάλλια που απαιτούνται για την κατάκτηση του επάθλου της σειράς.

Οι νικητές του O3 Olympus Man - Triathlon

Αυτό που κάνει το O3 Olympus Man - Triathlon να ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα οι διαδρομές του. Η αγωνιστική εμπειρία αρχίζει στα νερά της Πάφου και συνεχίζεται μέσα από την εντυπωσιακή κοιλάδα του Διαρίζου, τα γραφικά χωριά της κυπριακής υπαίθρου και τις ορεινές περιοχές του Τροόδους.

Για τους αθλητές της μικρότερης απόστασης, η προσπάθειά τους άρχισε με 1,9χλμ κολύμπι και συνεχίστηκε με το ποδηλατικό σκέλος το οποίο περιλάμβανε συνολική υψομετρική ανάβαση 2.410 μέτρων και κάλυψη 84χλμ, ενώ ακολούθησε ορεινός ημιμαραθώνιος 21χλμ, μέσα από τα μονοπάτια Αταλάντη και Αρτέμιδα, με κατάληξη στην κορυφή του Ολύμπου, σε υψόμετρο 1.952 μέτρων.

Πρώτος στη γενική κατάταξη ήταν ο Aleksey Bannikov της Traktor, με χρόνο 6:03:32. Ακολούθησαν ο Βρετανός Morgan Clarke της RAF Triathlon με 6:30:07 και ο Κύπριος Τιμόθεος Ζάγκουλος του Nireas Triathlon Club με 6:49:14. Στις γυναίκες, για δεύτερη σερί χρονιά, πρώτη τερμάτισε η Svetlana Trifonova της Traktor με χρόνο 7:20:22.

Την ομαδική κατηγορία κέρδισε η ομάδα Mayflower Pro, αποτελούμενη από τους Egor Bochkarev, Anton Pavlov και Viacheslav Zlodeev, που τερμάτισαν με χρόνο 6:36:17.

Ρεκόρ ο Artem Sitnikov

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πρόκληση του O3 Xtreme Olympus Man. Οι αθλητές μετά τα 3,8χλμ κολύμπι, έκαναν 172 χλμ ποδηλασίας με 4.720 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η διαδρομή πέρασε από το Κιδάσι και τη Λεμύθου, συνεχίστηκε προς τη Μονή Κύκκου, την Κοιλάδα των Κέδρων και τον Σταυρό της Ψώκας και προς τον Καλοπαναγιώτη, πριν από τη μεγάλη ανάβαση προς τον Πρόδρομο και το Τρόοδος. Η δοκιμασία ολοκληρώθηκε με 39,2χλμ τρεξίματος και επιπλέον 920 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, με τερματισμό στην Πλατεία Τροόδους.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, νικητής αναδείχθηκε ο Artem Sitnikov, με χρόνο 12:19:29, που αποτελεί τον καλύτερο χρόνο που έχει σημειωθεί στην ιστορία του αγώνα, από το 2021 οπότε και πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά (σ.σ. το 2024 καταγράφηκε χρόνος 10:36, από τον ίδιο αθλητή, όμως τότε ο αγώνας είχε διακοπεί στο δέκατο χιλιόμετρο του τρεξίματος λόγω έντονης βροχόπτωσης).

Στη φετινή διοργάνωση, οκτώ αθλητές έλαβαν μέρος στο O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon. Μετά τον Artem Sitnikov, στον τερματισμό έφθασε ο Γιώργος Κούζης, με χρόνο 13:56:40, στην πρώτη του συμμετοχή στη συγκεκριμένη απόσταση. Πέρσι, ο Κύπριος ποδηλάτης είχε δοκιμαστεί στην μικρότερη απόσταση παίρνοντας επίσης τη δεύτερη θέση. Στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου του O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon ανέβηκε ο Πολωνός Maciej Adamczyk με χρόνο 14:20:08.

Το O3 Olympus Man - Triathlon στήριξαν η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες για το O3 Olympus Man - Triathlon στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-1 και για το O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-xtreme-o3.