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Αντίστροφη μέτρηση για τον Radisson Hotels Larnaka Marathon

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης θα αποτελέσει η άφιξη της Φλόγας του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο Radisson Hotels Larnaka Marathon που επιστρέφει την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026, έτοιμος να υποδεχθεί περισσότερους από 14.000 δρομείς από 85 χώρες. Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί τη διεύρυνση της συνεργασίας με τα Radisson Hotels -με την προσθήκη του Radisson Beach Resort Larnaca δίπλα στο Radisson Blu Hotel Larnaca- και παρουσιάζει μια ανανεωμένη μαραθώνια διαδρομή. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Μαραθώνιο, τον Ημιμαραθώνιο, τον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ., τον Ατομικό και Εταιρικό Αγώνα 5 χλμ., καθώς και τον παιδικό αγώνα McDonald’s™ Kids Race 1 χλμ.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτελεί η άφιξη της Φλόγας του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Η υποδοχή της πραγματοποιήθηκε στις 16:30 στον Ιδιωτικό Τερματικό Σταθμό Επισήμων της Skylink Services, στο Παλιό Αεροδρόμιο Λάρνακας. Στις 17:30 θα ακολουθήσει λαμπαδηδρομία, η οποία θα καταλήξει στο θεατράκι των Φοινικούδων, όπου στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής της Φλόγας.

Παράλληλα, η διοργάνωση συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και την κοινωνική προσφορά, υποδεχόμενη ως VIP Athlete Ambassador την πρωταθλήτρια ξιφασκίας με αμαξίδιο Κέλλυ Λουφάκη, ενώ φιλοξενεί και την ομάδα Stoiximan Wheels of Change, σε συνεργασία με την AbleBook και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Υπάρχω». Στο πλευρό της ομάδας θα βρεθεί και ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής, Λευτέρης Πετρούνιας. Παράλληλα, η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» και συνεχίζει τις δράσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από το πρόγραμμα Green Strides, με Χορηγό Βιωσιμότητας την Bioland Energy Group.

Το Κέντρο Εγγραφών λειτουργεί από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, με Χορηγό Εγγραφών το Horizon Towers by SLK Development.

Για την ασφάλεια των αθλητών, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, από τις 06:00 έως τις 13:00, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκοπές δρόμων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Παράλληλα, θα διατίθενται οκτώ οργανωμένοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών.

 

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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