Aπίστευτο φινάλε με νικητή τον Άρη!

Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε ο Άρης επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ και πανηγυρίζοντας την δεύτερη νίκη του στη σεζόν, φθάνοντας τους οκτώ βαθμούς, ενώ οι μαυροπράσινοι παρέμειναν χωρίς νίκη για πέμπτο παιχνίδι (σ.σ. μετρούν τέσσερις ισοπαλίες). Σούπερ πρωταγωνιστής για την ομάδα της Λεμεσού ο Εφαγκέ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ.

Το πρώτο του επιτεύχθηκε στο 40’ όταν μετά από ασίστ του Χαραλάμπους με ιδανικό πλασέ έκανε το 1-0, το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε στο 75’ να φέρει τον αγώνα στα ίσα, με τον Ζάνο Σάββα, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, με απευθείας εκτέλεση φάουλ να βάζει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Πέντε λεπτά αργότερα, οι μαυροπράσινοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, με τον Βέρτον να δέχεται στο 80’ δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Εκμεταλλευόμενος ότι έπαιζε με δέκα παίκτες, ο Ολυμπιακός πίεσε και στο 88’ ο Σάββα έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε από το VAR επειδή ο Ρόσα, ο οποίος έκανε την ασίστ, ήταν σε θέση οφσάιντ.

Εν τέλει, ο τελικός λόγος ανήκε στον Εφαγκέ, που με την επανέναρξη του παιχνιδιού, στο 90+2’ εκμεταλλεύτηκε την ωραία μπαλιά του Ελ Αλάτσι και από κοντά έδωσε το τρίποντο στην «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Το LIVE της αναμέτρησης

Τέλος του αγώνα

90+5' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, ο Εφαγκέ στέλνει τη μπάλα έξω στο τετ α τετ με τον Ταλιχμανίδη

90+3' - Σουτ του Ενρίκε φεύγει ελάχιστα έξω

90+2' - 1-2. Ο Εφαγκέ σκοράρει μετά από μπαλιά του Ελ Αλάλτσι

88' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Μετά από εκτέλεση φάουλ ο Σάββα από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ρόσα που έδωσε τη πάσα

76' - ΓΚΟΛ 1-1. Με φοβερή εκτέλεση φάουλ ο Σάββα φέρνει τον αγώνα στα ίσα

52' - Μετά από κόρνερ, ο Κυνηγόπουλος βρέθηκε μόνος στο πίσω δοκάρι με τη μπάλα να φεύγει έξω

50' - Σουτ του Ελ Αλάλτσι, απογειώνεται ο Ταλιχμανίδης και διώχνει

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

40' - ΓΚΟΛ. 0-1. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με τον Εφαγκέ

24' - Μετά από σουτ του Κορέια, η μπάλα κόντραρε στον Γκάουσταντ και έφυγε ελάχιστα έξω

21'- Σουτ του Πεχλιβάνη, πάει πάνω από τα δοκάρια

17' - Πρώτη τελική με το σουτ του Εφαγκέ να καταλήγει στα χέρια του Ταλιχμανίδη

Έναρξη του αγώνα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Tαλιχμανίδης, Φελίπε, Φραντζής, Ταμάς, Πεχλιβάνης, Παζ (62' Χρίστου), Ενρίκε, Σάντσο (56' Πρόκοπ), Κουντέ, Βρίκκης (56' Λώλης), Κυνηγόπουλος.

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Σανέ, Μάτισικ, Μπαντέλι, Κορέια, Νίκολιτς (46′ Φόλια), Χαραλάμπους, Παζέ (46′ Καλούλου), Ελ Αλάλτσι, Γκάουσταντ (62'Bέρτον), Εφαγκέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 76' Σάββα / 40',90+2' Εφαγκέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 58' Eνρίκε, 85' Κυνηγόπουλος / 45+1' Νίκολιτς, 69' Βέρτον, 74' Χαραλάμπους, 84' Κορέια, 85' Καλούλου

ΚΟΚΚΙΝΗ: 80' Βέρτον (δεύτ. κίτρ.)

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος