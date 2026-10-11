Σούπερ Σίτι έριξε τριάρα στο «Άνφιλντ»!

Ακόμα κι αν τη βαραίνουν 115 οικονομικές παραβάσεις, με όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο να είναι εναντίον της και με την ίδια να κυνηγά μια δικαίωση στην οποία δεν ποντάρει κανείς, η Μάντσεστερ Σίτι παραμένει μηχανή… καταστροφής του αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πρώτο σούπερ ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στη φετινή Premier League, οι «πολίτες» έλαβαν το μήνυμα για να πατήσουν το πόδι στο γκάζι, να το… τερματίσουν και να κατατροπώσουν τους «κόκκινους» όταν ανατράπηκε η αριθμητική ισορροπία.

Μέχρι τότε, στο πρώτο μέρος η ομάδα του Ιραόλα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί και την ορμή του κόσμου στο πρώτο 20λεπτο, αλλά η Σίτι το διαχειρίστηκε και είχε και τον Ντοναρούμα πανέτοιμο να λέει σε όλους «όχι» όσο επιχειρούσαν να παραβιάσουν την εστία του.

Όλα άλλαξαν με την αποβολή του Χράφενμπερχ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 62ο λεπτό. Η απόλυτη κατάρρευση για τους γηπεδούχους και το έναυσμα της αποστολής… καταστροφής από πλευράς Σίτι.

Ο Χάαλαντ με μονοκόματο αριστερό τελείωμα έκανε το 1-0 στο 65ο λεπτό, ο Ντοκού με «κεραυνό» από τα όρια της περιοχής για το 2-0 στο 68’ και ο Σερκί μετά το 1-2 με τον Γκβάρντιολ και το… ξάπλωμα του Φρίμπονγκ στο 78’ ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της Σίτι στο «Άνφιλντ».

Πηγή: sport-fm.gr