ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σούπερ Σίτι έριξε τριάρα στο «Άνφιλντ»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Πέρασε με άνεση από την έδρα της Λίβερπουλ

Ακόμα κι αν τη βαραίνουν 115 οικονομικές παραβάσεις, με όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο να είναι εναντίον της και με την ίδια να κυνηγά μια δικαίωση στην οποία δεν ποντάρει κανείς, η Μάντσεστερ Σίτι παραμένει μηχανή… καταστροφής του αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πρώτο σούπερ ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στη φετινή Premier League, οι «πολίτες» έλαβαν το μήνυμα για να πατήσουν το πόδι στο γκάζι, να το… τερματίσουν και να κατατροπώσουν τους «κόκκινους» όταν ανατράπηκε η αριθμητική ισορροπία.

Μέχρι τότε, στο πρώτο μέρος η ομάδα του Ιραόλα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί και την ορμή του κόσμου στο πρώτο 20λεπτο, αλλά η Σίτι το διαχειρίστηκε και είχε και τον Ντοναρούμα πανέτοιμο να λέει σε όλους «όχι» όσο επιχειρούσαν να παραβιάσουν την εστία του.

Όλα άλλαξαν με την αποβολή του Χράφενμπερχ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 62ο λεπτό. Η απόλυτη κατάρρευση για τους γηπεδούχους και το έναυσμα της αποστολής… καταστροφής από πλευράς Σίτι.

Ο Χάαλαντ με μονοκόματο αριστερό τελείωμα έκανε το 1-0 στο 65ο λεπτό, ο Ντοκού με «κεραυνό» από τα όρια της περιοχής για το 2-0 στο 68’ και ο Σερκί μετά το 1-2 με τον Γκβάρντιολ και το… ξάπλωμα του Φρίμπονγκ στο 78’ ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της Σίτι στο «Άνφιλντ».

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mε 10 παίκτες ο Ολυμπιακός έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού

Super League

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΕΛ από... ατσάλι στην κορυφή, «απόδραση» για Πάφο και Άρη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Όσο προσπαθούν να μας λυγίσουν, τόσο πιο δυνατοί θα γινόμαστε!»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επέστρεψε στους τίτλους του Super Cup στο χάντμπολ η Sabbianco Ανόρθωση!

Χαντμπολ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Φανταστική αντίδραση»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ήμασταν καλύτεροι - Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η διαιτησία»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

BINTEO: Το συγκλονιστικό φινάλε στο Ολυμπιακός - Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπούις: «Δίνουμε τους βαθμούς στους αντιπάλους»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Μαρτίνς: «Θέλω αυτή τη νοοτροπία στους παίκτες και τον κόσμο»

ΑΕΛ

|

Category image

Aπίστευτο φινάλε με νικητή τον Άρη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ - Ομόνοια 29ης Μαΐου 2-1: Γαλαζοκίτρινη... μοναξιά στην κορυφή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Σίγουρα μας προβληματίζουν…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σα Πίντιο: «Σε τέτοιες στιγμές, το σκορ και το αποτέλεσμα περνούν σε δεύτερη μοίρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σούπερ Σίτι έριξε τριάρα στο «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι το γύρισε η Πάφος FC κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη