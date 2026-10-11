ΑΕΛ - Ομόνοια 29ης Μαΐου 2-1: Γαλαζοκίτρινη... μοναξιά στην κορυφή!

Στρογγυλοκάθισε μόνη στην πρώτη θέση η ΑΕΛ! Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν δύσκολα της Ομόνοιας 29ης Μαΐου με 2-1 στο «Αλφαμέγα», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan και ανέβηκαν στην κορυφή με 12 βαθμούς. Στην ΑΕΛ περιμένουν αύριο το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και της Ομόνοιας Αραδίππου για να δουν αν θα… έχουν παρέα στο υψηλότερο σκαλοπάτι.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν καταγράφηκε κάποια πολύ μεγάλη φάση. Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Η μοναδική καλή στιγμή που κατέγραψαν ήταν αυτή στο 14ο λεπτό, όταν ο Ουντέν έκανε το σουτ εντός περιοχής, αλλά ο Ουζόχο απέκρουσε σωτήρια. Από την πλευρά τους οι πράσινοι έκλεισαν καλά τους χώρους, αλλά δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν κάποια επίσκεψή τους στην περιοχή του Καπίνο.

Με τις δύο ομάδες να έχουν περισσότερες επιθετικές διαθέσεις, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δούμε τρία γκολ και να δημιουργηθούν πολλές φάσεις! Στο 60’ οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ζαΐρ Ταβάρες, ο Τίρνι έξι λεπτά αργότερα ισοφάρισε σε 1-1, για να έρθει ο Ουντέν στο 81' να πετύχει το νικητήριο γκολ για την ομάδα του.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης.

Τέλος αγώνα.

83' Δυνατό σουτ του Τίρνι, o Καπίνο αποκρούει.

81' ΓΚΟΛ, 2-1 η ΑΕΛ, με τον Ουντέν! Κλέβει την μπάλα εκτός περιοχής ο Ουντέν και με σουτ μέσα από την περιοχή, νικάει τον Ουζόχο.

78' Τεράστια φάση για την ΑΕΛ. Μετά από εκπληκτική ενέργεια, ο Παπαγεωργίου δίνει στον Γιόβετιτς, ο οποίος δεν κάνει καλό τλεείωμα μπροστά από τον Ουζόχο.

66' ΓΚΟΛ, 1-1 ο Τίρνι! Ασυνεννοησία στην άμυνα της ΑΕΛ, με τον Τίρνι να το εκμεταλλεύεται και με σουτ να ισοφαρίζει.

60΄ ΓΚΟΛ, 1-0 για την ΑΕΛ με τον Ζαΐρ Ταβάρες! Ο Γιόβετιτς βγήκε τετ α τετ με τον Ουζόχο, έκανε το σουτ, ο τελευταίος απέκρουσε αλλά στην επαναφορά ο Ταβάρες σκόραρε με σουτ!

58′ Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια 29ης Μαϊου, με τον Τίρνι να προσπαθεί να σκοράρει με το στήθος αλλά τον Καπίνο να αποκρούει δύσκολα.

53' Σουτ του Σινγκ, αποκρούει ο Ουζόχο.

-Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

-Τέλος πρώτου ημιχρόνου (0-0).

26' Ο Aμπρί μπαίνει απειλητικά στην αντίπαλη περιοχή, αλλά τον προλαβαίνει αμυντικός.

21' Μακρινό σουτ από τον Νεοφύτου η μπάλα έξω.

14' Σουτ του Ουντέν μέσα από την περιοχή, ο Ουζόχο σώζει.

12' Μακρινό σουτ του Νταβόρ, η μπάλα έξω.

-Καλύτερη η ΑΕΛ, χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση.

Άρχισε το παιχνίδι.

ΑΕΛ: Καπίνο, Παπαγεωργίου, Αντωνίου, Γκόμες, Νεοφύτου (62′ Μιλοσάβλιεβιτς), Νταβόρ, Ζοάο Ταβάρες (62′ Γκιόφρι), Ουντέν, Μουγκέ (45′ Ζαίρ Ταβάρες), Σινγκ (74′ Κονσεισάο), Γιόβετιτς (90+4′ Καρώ).

ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΪΟΥ: Ουζόχο, Παντελή (76′ Καστέλο), Πορτάλες, Χαντάκιας (52′ Καιάφας), Σένιτς, Φιάκας, Παττίχης, Νουακάλι (74′ Βλαχομήτρος), Μοράις (74′ Τσρνίγκοϊ), Ζαχαρίου (52′ Τίρνι), Aμπρί.

ΣΚΟΡΕΡ: 60' Ζαΐρ Ταβάρες, 81' Ουντέν /66' Τίρνι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Φιάκας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' βοηθός: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης