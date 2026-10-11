Μαρτίνς: «Θέλω αυτή τη νοοτροπία στους παίκτες και τον κόσμο»

Εμφανώς ευχαριστημένος ο Ούγκο Μαρτίνς από τη νίκη της ΑΕΛ επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου με 2-1, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν μεγάλη η αποχή. Μεγάλη η πρόκληση για να προσαρμοστούμε στις προπονήσεις. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για τον αγώνα, ήμασταν όλοι μαζί τις τελευταίες μέρες. Ξέραμε τις δυσκολίες του αγώνα με μια ομάδα που παίζει με πέντε στην άμυνα. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, στο πρώτο μέρος δυσκολευτήκαμε. Τα καταφέραμε στην επανάληψη, βρήκαμε και τα γκολ. Είχαμε καλή αντίδραση στην ανάκτηση της μπάλας, ενώ βάλαμε πίεση στο δεύτερο. Οι παίκτες έπαιξαν σε ψηλό επίπεδο. Δεν τα παρατάμε, χτίζουμε χαρακτήρα νικητή. Θέλω αυτή τη νοοτροπία στους παίκτες και τον κόσμο. Να συνεχίσουμε να κερδίζουμε για να μείνουμε στα ψηλά.

Μας στήριξε ο κόσμος σήμερα, έχουν περισσότερη πίστη σε εμάς. Θα τους στερηθούμε την επόμενη αγωνιστική όμως θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη»