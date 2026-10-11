Μπούις: «Δίνουμε τους βαθμούς στους αντιπάλους»

Μετά την ήττα της ομάδας του από την ΑΕΛ με 2-1, ο προπονητής της Ομόνοιας 29ης Μαΐου δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Με την μπάλα ήμασταν πολύ κακοί, δεν καταφέραμε να κρατήσουμε μπάλα. Σταθήκαμε όμως, δεν δεχθήκαμε πολλές φάσεις. Ούτε εμείς κάναμε όμως. Πατήσαμε καλύτερα στην συνέχεια. Στην επανάληψη δείξαμε άλλο χαρακτήρα και είχαμε θέληση. Μπορεί να άξιζε να κερδίζαμε τον αγώνα. Δεν κάναμε το 0-1 εμείς και μετά σκόραρε η ΑΕΛ. Εδώ κρίθηκε ο αγώνας. Χάσαμε ευκαιρίες στην επανάληψη. Δεν κοιτάμε πίσω, ευχαριστούμε και το κόσμο μας. Πρέπει να είμαστε πιο προσεχτικοί στους αγώνες, δίνουμε τους βαθμούς στους αντιπάλους»