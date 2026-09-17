Super League (5η αγωνιστική): Διαιτητές και βοηθοί
ΓΗΠΕΔΟ
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Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Super League.
Η ΚΕΔ όρισε τον διεθνή Τάσο Παπαπέτρου να διευθύνει το ματς στη Νίκαια μεταξύ της Καλαμάτας και του Παναθηναϊκού, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Πολυχρόνης ορίστηκε στο Βόλος-ΑΕΚ και ο Τσιμεντερίδης στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός. Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 19:00 Ατρόμητος-Κηφισιά Διαιτητής: Γιουματζίδης Βοηθοί : Μάτσας, Καραγκιζόπουλος 4ος : Τομαράς VAR : Φωτιάς, Πουλικίδης. 19:30 Αρης-Ηρακλής Διαιτητής: Βεργέτης Βοηθοί : Μπουξμπάουμ, Στάικος 4ος : Ματσούκας VAR : Κουμπαράκης, Νταούλας. ΚΥΡΙΑΚΗ 17:00 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Βοηθοί : Φωτόπουλος, Κλεπετσάνης 4ος : Κατόπης VAR : Παπαδόπουλος, Αντωνίου. 18:00 Βόλος-ΑΕΚ Διαιτητής: Πολυχρόνης Βοηθοί : Δημητριάδης, Στεφανής 4ος : Ζαμπαλάς VAR : Τζήλος, Μόσχου. 19:00 ΟΦΗ-Αστέρας Διαιτητής: Τσακαλίδης Βοηθοί : Κωσταράς, Κορωνάς 4ος : Τικόζογλου VAR : Πουλικίδης, Γιουματζίδης. 19:30 Καλαμάτα-Παναθηναϊκός Διαιτητής: Παπαπέτρου Βοηθοί : Μεϊντάνας, Παπαδάκης 4ος : Νταούλας VAR : Βεργέτης, Κόκκινος. 21:00 Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ Διαιτητής: Κατοίκος Βοηθοί : Μητροφάνης, Κολλιάκος 4ος : Φίτσας VAR : Ματσούκας, Φωτιάς.