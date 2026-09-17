ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Super League (5η αγωνιστική): Διαιτητές και βοηθοί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Η ΚΕΔ όρισε τον διεθνή Τάσο Παπαπέτρου να διευθύνει το ματς στη Νίκαια μεταξύ της Καλαμάτας και του Παναθηναϊκού, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Πολυχρόνης ορίστηκε στο Βόλος-ΑΕΚ και ο Τσιμεντερίδης στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός. Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

19:00 Ατρόμητος-Κηφισιά
Διαιτητής: Γιουματζίδης
Βοηθοί   : Μάτσας, Καραγκιζόπουλος
4ος      : Τομαράς
VAR      : Φωτιάς, Πουλικίδης.

19:30 Αρης-Ηρακλής
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί   : Μπουξμπάουμ, Στάικος
4ος      : Ματσούκας
VAR      : Κουμπαράκης, Νταούλας.

ΚΥΡΙΑΚΗ

17:00 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί   : Φωτόπουλος, Κλεπετσάνης
4ος      : Κατόπης
VAR      : Παπαδόπουλος, Αντωνίου.

18:00 Βόλος-ΑΕΚ
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί   : Δημητριάδης, Στεφανής
4ος      : Ζαμπαλάς
VAR      : Τζήλος, Μόσχου.

19:00 ΟΦΗ-Αστέρας
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί   : Κωσταράς, Κορωνάς
4ος      : Τικόζογλου
VAR      : Πουλικίδης, Γιουματζίδης.

19:30 Καλαμάτα-Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί   : Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος      : Νταούλας
VAR      : Βεργέτης, Κόκκινος.

21:00 Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί   : Μητροφάνης, Κολλιάκος
4ος      : Φίτσας
VAR      : Ματσούκας, Φωτιάς.

 

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης

Super League

|

Category image

Η θέση της Ομόνοιας στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Επίδειξη δύναμης η Γιουβέντους

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Πρώτο θέμα στην UEFA ο ΟΦΗ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

EuroLeague: Χωρίς επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ για τη μεταξύ τους συνεργασία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επτά Έλληνες βασικοί, εννέα πρωταγωνιστές σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΌΦΗ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας

ΑΕΚ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (17/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Και όμως στην Πάφος FC, η άμυνα κάνει τη διαφορά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσεις στον Απόλλων

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτσι πάει στην Πάφο η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Ο Παύλος δεν έχει φύγει, οκτώ χρόνια τώρα τον τιμάμε - Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/ΦΩΤΟ: Συνθήματα κατά ΚΟΠ-Λοϊζίδη στη Λεμεσό και ειρηνική αποχώρηση μετά από παρέμβαση του προέδρου

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη