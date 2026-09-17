Ο λόγος που η Δ.Ε έριξε «άκυρο» στην ΑΕΛ για μη εκδίκαση της υπόθεσης Καφού

Η ΚΟΠ διευκρινίζει γιατί δεν μπορούσε να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης του Καφού.

Ο μέσος της ΑΕΛ ο οποίος αποβλήθηκε από το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ τιμωρήθηκε με επιπλέον ποινή αποκλεισμού έξι αγωνιστικών.

Η ΚΟΠ μέσω της ιστοσελίδας της, παραθέτει το σκεπτικό της απόφασης ενώ κάτι αναφορά και στο αίτημα της ΑΕΛ η οποία υποστήριξε πως η φάση θα μπορούσε να επανεξεταστεί λόγω της καταγγελίας της για παρουσία τρίτου ατόμου στο ΒΑΡ.

Διαβάστε όσα σημειώνει η Δ.Ε της ΚΟΠ: