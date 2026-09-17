«Καμπάνα» έξι αγωνιστικών για Καφού!

Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή για την αποβολή του Καφού.

Αναλυτικά:

Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον της, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Π. Χατζηγεωργίου κατά του CARLOS MIGUEL RIBEIRO DIAS Ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί έφτυσε σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια του αγώνα και για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα μετά την αποβολή του από τον αγωνιστικό χώρο στο 56ο λεπτό (τον ύβριζε), κατά παράβαση των άρθρων 4(γ), 8(v) και 9(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/06.09.2026 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από έξι αγώνες και πρόστιμο.