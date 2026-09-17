ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καμπάνα» έξι αγωνιστικών για Καφού!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ

Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή για την αποβολή του Καφού. 

Αναλυτικά: 

Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον της, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Π. Χατζηγεωργίου κατά του CARLOS MIGUEL RIBEIRO DIAS Ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί έφτυσε σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια του αγώνα και για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα μετά την αποβολή του από τον αγωνιστικό χώρο στο 56ο λεπτό (τον ύβριζε), κατά παράβαση των άρθρων 4(γ), 8(v) και 9(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/06.09.2026 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από έξι αγώνες και πρόστιμο.

Το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης

Super League

|

Category image

Η θέση της Ομόνοιας στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Επίδειξη δύναμης η Γιουβέντους

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Πρώτο θέμα στην UEFA ο ΟΦΗ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

EuroLeague: Χωρίς επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ για τη μεταξύ τους συνεργασία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επτά Έλληνες βασικοί, εννέα πρωταγωνιστές σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΌΦΗ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας

ΑΕΚ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (17/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Και όμως στην Πάφος FC, η άμυνα κάνει τη διαφορά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσεις στον Απόλλων

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτσι πάει στην Πάφο η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Ο Παύλος δεν έχει φύγει, οκτώ χρόνια τώρα τον τιμάμε - Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/ΦΩΤΟ: Συνθήματα κατά ΚΟΠ-Λοϊζίδη στη Λεμεσό και ειρηνική αποχώρηση μετά από παρέμβαση του προέδρου

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη