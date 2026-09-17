ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο κόσμος της ΑΕΚ «εξαφάνισε» τα 6.000 εισιτήρια για το Λονδίνο και ψάχνει και άλλα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σε... κιτρινόμαυρο φόντο αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στο Champions League, καθώς τα 6.000 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η Ενωση έγιναν ήδη ανάρπαστα.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές μετακινήσεις των τελευταίων ετών, καθώς έχει εξασφαλίσει 6.000 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στις 14 Οκτωβρίου, για τη League Phase του Champions League.

Τα εισιτήρια που τέθηκαν στη διάθεση των φίλων της Ένωσης, ωστόσο, εξαφανίστηκαν, με το ενδιαφέρον του κόσμου να αποδεικνύεται τεράστιο. Ολόκληρο το πέταλο του «Στάμφορντ Μπριτζ» που έχει παραχωρηθεί στην ΑΕΚ αναμένεται να γεμίσει από «κιτρινόμαυρους», ενώ ήδη υπάρχει προσπάθεια από την πλευρά της Ένωσης να εξασφαλίσει επιπλέον εισιτήρια.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στο Λονδίνο δεν περιορίζεται μόνο στις επίσημες θέσεις που έχουν διατεθεί στην ομάδα. Έλληνες φίλαθλοι που βρίσκονται στην Αγγλία ή έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους για την αναμέτρηση επιχειρούν να βρουν εισιτήρια και σε άλλες εξέδρες του «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των φίλων της ΑΕΚ που θα βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος από τις 6.000 θέσεις που έχει εξασφαλίσει επίσημα η Ένωση. Η εικόνα που διαμορφώνεται στο Λονδίνο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία από τις πιο μαζικές εκτός έδρας παρουσίες του κόσμου της ΑΕΚ στην Ευρώπη, με τους «κιτρινόμαυρους» να ετοιμάζονται να δώσουν «κιτρινόμαυρο» χρώμα στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, και απέναντι στη Σαχτάρ θα επιχειρήσει να συνεχίσει θετικά την ευρωπαϊκή της πορεία.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης

Super League

|

Category image

Η θέση της Ομόνοιας στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Επίδειξη δύναμης η Γιουβέντους

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Πρώτο θέμα στην UEFA ο ΟΦΗ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

EuroLeague: Χωρίς επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ για τη μεταξύ τους συνεργασία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επτά Έλληνες βασικοί, εννέα πρωταγωνιστές σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΌΦΗ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας

ΑΕΚ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (17/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Και όμως στην Πάφος FC, η άμυνα κάνει τη διαφορά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσεις στον Απόλλων

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτσι πάει στην Πάφο η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Ο Παύλος δεν έχει φύγει, οκτώ χρόνια τώρα τον τιμάμε - Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/ΦΩΤΟ: Συνθήματα κατά ΚΟΠ-Λοϊζίδη στη Λεμεσό και ειρηνική αποχώρηση μετά από παρέμβαση του προέδρου

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη