Ο κόσμος της ΑΕΚ «εξαφάνισε» τα 6.000 εισιτήρια για το Λονδίνο και ψάχνει και άλλα

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές μετακινήσεις των τελευταίων ετών, καθώς έχει εξασφαλίσει 6.000 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στις 14 Οκτωβρίου, για τη League Phase του Champions League.

Τα εισιτήρια που τέθηκαν στη διάθεση των φίλων της Ένωσης, ωστόσο, εξαφανίστηκαν, με το ενδιαφέρον του κόσμου να αποδεικνύεται τεράστιο. Ολόκληρο το πέταλο του «Στάμφορντ Μπριτζ» που έχει παραχωρηθεί στην ΑΕΚ αναμένεται να γεμίσει από «κιτρινόμαυρους», ενώ ήδη υπάρχει προσπάθεια από την πλευρά της Ένωσης να εξασφαλίσει επιπλέον εισιτήρια.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στο Λονδίνο δεν περιορίζεται μόνο στις επίσημες θέσεις που έχουν διατεθεί στην ομάδα. Έλληνες φίλαθλοι που βρίσκονται στην Αγγλία ή έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους για την αναμέτρηση επιχειρούν να βρουν εισιτήρια και σε άλλες εξέδρες του «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των φίλων της ΑΕΚ που θα βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος από τις 6.000 θέσεις που έχει εξασφαλίσει επίσημα η Ένωση. Η εικόνα που διαμορφώνεται στο Λονδίνο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία από τις πιο μαζικές εκτός έδρας παρουσίες του κόσμου της ΑΕΚ στην Ευρώπη, με τους «κιτρινόμαυρους» να ετοιμάζονται να δώσουν «κιτρινόμαυρο» χρώμα στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, και απέναντι στη Σαχτάρ θα επιχειρήσει να συνεχίσει θετικά την ευρωπαϊκή της πορεία.

athletiko.gr