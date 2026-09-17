ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός: Για την… υποχρέωση οι γηπεδούχοι, για την έκπληξη οι φιλοξενούμενοι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η ΑΕΚ φιλοξενεί (17:45) τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο δεύτερο παιχνίδι της για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.

Νίκη, ει δυνατόν και με πολλά γκολ καθώς τα πάντα μετρούν στη διοργάνωση, θέλει η ΑΕΚ υποδεχόμενη τον Πανσερραϊκό (17:45, ΣΚΑΪ, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) στο δεύτερο παιχνίδι της για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.

Η «Ένωση», που είχε επικρατήσει του Νέστου Χρυσούπολης στην Καβάλα με 2-0 στην πρώτη αγωνιστική, έχει ως στόχο να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της συνολικής βαθμολογίας για να αποφύγει μια νοκ άουτ φάση και να μην έχει παιχνίδι δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, δεδομένου ότι θα παίξει και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (27-29/10) για τον θεσμό, δεν χωράνε απώλειες σε άλλα ματς. Το τελευταίο της ματς στην League Phase είναι με τον Asteras AKTOR εντός, στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σίγουρα θα προβεί σε αρκετές αλλαγές, καθώς θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του εν όψει του αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό την Κυριακή. Οι επιλογές του θα εξαρτηθούν και από τους ποιους δύο γεννημένους από το 2004 και μετά θα έχει στο βασικό σχήμα. Τις θέσεις διεκδικούν ο τερματοφύλακας Μπαλαμώτης, ο στόπερ Αλεξίου, ο δεξιός μπακ Χριστακόπουλος, ο μεσοεπιθετικός Καλοσκάμης, ακόμα και ο 17χρονος φορ Αργυρίου.

Στην ενδεκάδα αναμένεται να βρεθούν ο Βίντα, ο Λυκογιάννης, ο Γκεοργκίεφ, ο Κάιρινεν, ο Ζούμπκοφ και ο Ζίνι, ενώ θέση διεκδικούν ακόμη ο Μάνταλος και ο Κουτέσα. Δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά για φέτος και ο Ζοάο Μάριο.

Ο Πανσερραϊκός άρχισε τις υποχρεώσεις του στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με ήττα από τον Ατρόμητο στις Σέρρες (0-1), ενώ στην Superbet League 2 έχει μία ήττα και μία νίκη αντιμετωπίζοντας την Κυριακή την Καλλιθέα εκτός έδρας. Μετά τον αγώνα με την «Ένωση» ο Πανσερραϊκός θα παραμείνει στη Λιβαδειά μέχρι την Κυριακή για προπονήσεις. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για την ομάδα. Στην αποστολή μπήκε και ο Στέλιος Κίτσιου, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας).

VAR: Μόσχου (Λασιθίου)

ΑVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης

Super League

|

Category image

Η θέση της Ομόνοιας στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Επίδειξη δύναμης η Γιουβέντους

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Πρώτο θέμα στην UEFA ο ΟΦΗ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

EuroLeague: Χωρίς επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ για τη μεταξύ τους συνεργασία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επτά Έλληνες βασικοί, εννέα πρωταγωνιστές σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΌΦΗ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας

ΑΕΚ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (17/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Και όμως στην Πάφος FC, η άμυνα κάνει τη διαφορά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσεις στον Απόλλων

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτσι πάει στην Πάφο η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Ο Παύλος δεν έχει φύγει, οκτώ χρόνια τώρα τον τιμάμε - Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/ΦΩΤΟ: Συνθήματα κατά ΚΟΠ-Λοϊζίδη στη Λεμεσό και ειρηνική αποχώρηση μετά από παρέμβαση του προέδρου

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη