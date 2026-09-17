ΑΕΚ-Πανσερραϊκός: Για την… υποχρέωση οι γηπεδούχοι, για την έκπληξη οι φιλοξενούμενοι

Νίκη, ει δυνατόν και με πολλά γκολ καθώς τα πάντα μετρούν στη διοργάνωση, θέλει η ΑΕΚ υποδεχόμενη τον Πανσερραϊκό (17:45, ΣΚΑΪ, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) στο δεύτερο παιχνίδι της για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.

Η «Ένωση», που είχε επικρατήσει του Νέστου Χρυσούπολης στην Καβάλα με 2-0 στην πρώτη αγωνιστική, έχει ως στόχο να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της συνολικής βαθμολογίας για να αποφύγει μια νοκ άουτ φάση και να μην έχει παιχνίδι δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, δεδομένου ότι θα παίξει και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (27-29/10) για τον θεσμό, δεν χωράνε απώλειες σε άλλα ματς. Το τελευταίο της ματς στην League Phase είναι με τον Asteras AKTOR εντός, στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σίγουρα θα προβεί σε αρκετές αλλαγές, καθώς θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του εν όψει του αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό την Κυριακή. Οι επιλογές του θα εξαρτηθούν και από τους ποιους δύο γεννημένους από το 2004 και μετά θα έχει στο βασικό σχήμα. Τις θέσεις διεκδικούν ο τερματοφύλακας Μπαλαμώτης, ο στόπερ Αλεξίου, ο δεξιός μπακ Χριστακόπουλος, ο μεσοεπιθετικός Καλοσκάμης, ακόμα και ο 17χρονος φορ Αργυρίου.

Στην ενδεκάδα αναμένεται να βρεθούν ο Βίντα, ο Λυκογιάννης, ο Γκεοργκίεφ, ο Κάιρινεν, ο Ζούμπκοφ και ο Ζίνι, ενώ θέση διεκδικούν ακόμη ο Μάνταλος και ο Κουτέσα. Δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά για φέτος και ο Ζοάο Μάριο.

Ο Πανσερραϊκός άρχισε τις υποχρεώσεις του στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με ήττα από τον Ατρόμητο στις Σέρρες (0-1), ενώ στην Superbet League 2 έχει μία ήττα και μία νίκη αντιμετωπίζοντας την Κυριακή την Καλλιθέα εκτός έδρας. Μετά τον αγώνα με την «Ένωση» ο Πανσερραϊκός θα παραμείνει στη Λιβαδειά μέχρι την Κυριακή για προπονήσεις. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για την ομάδα. Στην αποστολή μπήκε και ο Στέλιος Κίτσιου, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας).

VAR: Μόσχου (Λασιθίου)

ΑVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)

sport-fm.gr