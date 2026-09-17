Και απαγόρευση μετακίνησης στην ΑΕΛ

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας εντός του γηπέδου και στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.2 (β) και 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας που βρίσκονταν στην βόρεια κερκίδα του σταδίου τα οποία προκάλεσαν αναταραχή στη κερκίδα και/ή απείλησαν να προκαλέσουν ζημιά και/ή σε οποιοδήποτε άτομο εντός του σταδίου κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

(i) στο 4ο λεπτό του αγώνα οπαδός της ομάδας άναψε φωτιά στην κερκίδα και έκαιγε κασκόλ της φιλοξενούσας ομάδας γεγονός που απείλησε να προκαλέσει ζημιά στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, στην κερκίδα και/ή σε θεατές.

(ii) στο 32ο λεπτό του αγώνα οπαδός της ομάδας που βρισκόταν στην βόρεια κερκίδα έριξε αντικείμενο (μπαταρία) προς την δυτική κερκίδα που βρίσκονταν οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανήλικης στο κεφάλι και την άμεση μεταφορά της από τους επιτηρητές του αγώνα στον ιατρό του σταδίου.

(iii) μετά το τέλος του αγώνα οπαδοί της ομάδας δημιούργησαν μικρής έκτασης επεισόδια στην βόρεια κερκίδα με την αστυνομία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο που βρισκόταν εντός του γηπέδου.

Απόφαση: Ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.