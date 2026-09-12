Αλγκουαθίλ: «Καμία δικαιολογία, είμαι το ίδιο πληγωμένος με τον κόσμο»

Ο Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης», με τον Βάσκο τεχνικό να μιλάει μετά το ματς στο Magenta Sport τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που συνέβη:

«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προσπαθήσαμε πολύ. Είχαμε πρόβλημα στην πορεία του ματς, καταλαβαίνω τι νιώθει ο κόσμος. Όταν βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να κερδίσει. Είμαι το ίδιο πληγωμένος, όσο και ο κόσμος», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας για τα πράγματα που θέλει να βελτιώσει:

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δικαιολογίες. Ο χρόνος που είμαστε εδώ είναι λίγος, έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιώσω πράγματα ώστε στο τέλος της σεζόν ο φίλαθλος του Ολυμπιακού να είναι περήφανος».

gazzetta.gr