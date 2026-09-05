Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, μπαίνει χειρουργείο

Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς η πρώτη εκτίμηση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Βόλο κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης.

Ο Μαροκινός επιθετικός τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό, σε μία φάση που πάγωσε τους πάντες, με τον ίδιο να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και να διακομίζεται άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο Ελ Κααμπί θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, πιθανότατα την Κυριακή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κάταγμα.

Στη συνέχεια θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το ακριβές διάστημα της απουσίας του, η οποία σε τέτοιου είδους τραυματισμούς, υπολογίζεται σε 6-7 μήνες.

Σε ό,τι αφορά τον Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση αριστερού ώμου σε πτώση του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, αυτός θ' απουσιάσει για τις επόμενες 15-20 μέρες.

Φυσικά, το κενό του Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα θα καλυφθεί, κάτι για το οποίο θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες τις προσεχείς ημέρες. Υποψήφιοι είναι οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι είναι αμφότεροι «απενεργοποιημένοι», ωστόσο προπονούνται κανονικά όλο αυτό το διάστημα.

sport-fm.gr