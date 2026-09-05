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Όλα κακά κι ανάποδα για τον Ολυμπιακό, στραβοπάτησε στον Βόλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί επισκίασε τα πάντα...

Ο Ολυμπιακός έχασε τους πρώτους βαθμούς του στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο αλλά αυτό είναι το έλαχιστον για τους ερυθρόλευκους.

Η πειραϊκή ομάδα έχασε με πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι τον Ελ Κααμπί και τον Ρόκα (ωμοπλάτη), ενώ τραυματίας αποχώρησε και ο Πιρόλα στο πρώτο ημίχρονο. Η σκηνή με τον Μαροκινό σέντερ φορ να σφαδάζει στον αγωνιστικό χώρο έμεινε αποτυπωμένη σε συμπαίκτες κι αντιπάλους, επηρρέασε δε τους συμπαίκτες του που ειδικά στο β΄ ημίχρονο έκαναν κάκιστη εμφάνιση και δέχθηκαν το γκολ της ισοφάρισης από τραγικό λάθος Ρέτσου και Ορτέγκα!

Αργός σε ανάπτυξη και κυκλοφορία, χωρίς φρεσκάδα, δίχως ιδέες και προσωπικές ενέργειες, ο Ολυμπιακός δεν έκανε αισθητή την παρουσία του σε αυτό το διάστημα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συντριπτικό ποσοστό κατοχής στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν απειλούσαν ιδιαίτερα την εστία του Σιαμπάνη.

Εξαίρεση η καρφωτή κεφαλιά του Σίλβα στο 16΄ από κόρνερ του Τσικίνιο που απέκρουσε δύσκολα ο Έλληνας τερματοφύλακας και η ευκαιρία του Ρόκα στο επόμενο λεπτό, που στη σέντρα του Τσικίνιο βγήκε στο δεύτερο δοκάρι αλλά αστόχησε, με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Ένα απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Γκονζάλες στο 35΄ που προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Ορτέγκα έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, για να έρθει το μοιραίο 43ο λεπτό με τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του Ελ Κααμπί στη σύγκρουση με τον Σιαμπάνη, στην οποία καταλογίστηκε πέναλτι.

Συμπαίκτες, αντίπαλοι αλλά και ο διαιτητής Τζήλος «πάγωσαν», ο Μαροκινός έφυγε με το ασθενοφόρο για το νοσοκομείο και ο Ζότα Σίλβα ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 0-1 στο 45΄+3. Να σημειωθεί ότι εκτός του Γκονζάλες που πέρασε αλλαγή στη θέση του Ελ Κααμπί στο παιχνίδι μπήκε και ο Κάρμο προς αντικατάσταση του Πιρόλα, που αντιμετώπιζε πρόβλημα. Το κακό για τον Ολυμπιακό τρίτωσε στο 61ο λεπτό, όταν έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Ρόκα (!) με τραυματισμό στον ώμο. Λίγο αργότερα τον ακολούθησε ο Μπάρε, ενώ το... χορό των αναγκαστικών αλλαγών είχε ξεκινήσει μόλις στο 17ο λεπτό ο Ουρτάδο. Κι ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν άοσμο και άχρωμο, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν εντελώς απροσδόκητα.

Στο 76ο λεπτό και σε φάση που ξεκίνησε από λάθος πίσω πάσα του Ρέτσου, ο Ορτέγκα πρόλαβε πριν η μπάλα περάσει την γραμμή αλλά την έστειλε στον Χαραλάμπογλου, που γύρισε στον Κόμπα για το 1-1, που έμεινε ως το τέλος.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θανάσης Τζήλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τζόκα, Μύγας, Σιαμπάνης, Κάργας, Κόμπα - Ρέτσος

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (71΄ Χαραλαμπόγλου), Κάργας, Ες Σαουμπί, Μεντίλ (71΄ Λυκουρίνος), Μπάρε (66΄ Γροσδής), Κόμπα, Τζόκα (46΄ Φουρτάδο), Γκονζάλες, Λάμπρου, Ουρτάδο (17΄ Κρέσπι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα (45΄+3 Κάρμο), Ντάνι Γκαρθία (77΄ Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα (77΄ Σα), Ρόκα (61΄ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί (45΄+3 Γκονζάλες).

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

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