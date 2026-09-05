Βράζουν με τη διαιτησία στην Ανόρθωση - Οι δύο φάσεις στις οποίες εστιάζουν

Φανερά ενοχλημένοι με τη διαιτησία στην Ανόρθωση. Ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανόλευκων, Χαράλαμπος Παρπεττάς αναφέρθηκε σε δύο φάσεις, μετά την ήττα από τον Απόλλωνα.

Αναλυτικά: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, η εικόνα όμως ήταν διαφορετική. Είμαστε ικανοποιημένοι με την βελτίωση, την μαχητικότητα και το πως πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θεωρούμε πως έχουμε περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Θεωρούμε πως το 3-1 δεν είναι αντιπροσωπευτικό.

Είμαστε πολύ προβληματισμένοι με την ευκολία που ακυρώθηκε το γκολ του Ντα Κρουζ. Θέλουμε να δούμε ξανά τη φάση. Όπως επίσης και το πέναλτι του Απόλλωνα. Αντί για 2-2, έγινε το 3-1. Το αφήνουμε μέχρι εδώ. Κρατήσαμε χαμηλούς τόνους, γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Όμως είμαστε προβληματισμένοι και θα εξετάσουμε την στάση μας. Η διοίκηση θα τα εξετάσει τις επόμενες μέρες.