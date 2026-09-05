Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Κααμπί στον Βόλο

Μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό στον εν εξελίξει αγώνα με τον Βόλο. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης και προσπαθώντας να βρει την μπάλα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Μάριο Σιαμπάνη και βρέθηκε στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο.

Ο Μαροκινός υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό, με συμπαίκτες και αντιπάλους που βρέθηκαν κοντά του να τραβούν τα μαλλιά και να κρύβουν το πρόσωπό τους βλέποντας τον επιθετικό του Ολυμπιακού να υποφέρει.

Ο Ελ Κααμπί, που κέρδισε πέναλτι σε αυτή τη φάση που μετέτρεψε σε γκολ ο Ζότα Σίλβα, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείου του Βόλου.