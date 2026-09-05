ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H έδρα «μίλησε» και τώρα τα... ντέρμπι

Οι ομάδες που έπαιζαν στην έδρα τους χάρηκαν τις νίκες στα παιχνίδια του Σαββάτου (05/09).

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 3-1 της Ανόρθωσης και έφτασε τους τέσσερις βαθμούς ενώ η ομάδα της Αμμοχώστου, με τη δεύτερη της ήττα, πάλι στο ίδιο γήπεδο, έμεινε όπως είναι αντιληπτό στους μηδέν βαθμούς.

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η Ομόνοια Αραδίππου που έφτασε επίσης τους τέσσερις βαθμούς μετά τη νίκη με 2-1 επί της Ε.Ν. Ύψωνα. Είχε προηγηθεί και η ισοπαλία με την Ομόνοια.

Το μενού της Κυριακής (06/09) περιλαμβάνει ντέρμπι, με τον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ να κοντράρονται στο ΓΣΠ ενώ στο «Αμμόχωστος» θα τα πουν η Νέα Σαλαμίνα με την ΑΕΚ. Οι όποιες προβλέψεις είναι... επικίνδυνες, με τις φιλοξενούμενες ομάδες να επιδιώκουν το δύο στα δύο και τις γηπεδούχες να ψάχνονται για την πρώτη τους νίκη.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου

ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 2-2

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου

Απόλλων – Ανόρθωση 3-1

Ομόνοια Αραδίππου – Ε.Ν.Υ. Ύψωνα 2-1

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ

20:00 Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος F.C. – Ολυμπιακός

20:00 Άρης - Ομόνοια

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου

20:00 ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου

19:00 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ

19:00 Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αραδίππου

20:00 Ομόνοια – Απόλλων

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΕΚ – Πάφος FC

20:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου

20:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Άρης