Έσκασε το... μπαμ από τον ΑΠΟΕΛ με Μπακασέτα

Στον ΑΠΟΕΛ και επίσημα ο Τάσος Μπακασέτας!

Η ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ανακοίνωσης ενημερώνει για τη σύναψη συμφωνίας με τον Ελλαδίτη, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις, υπέγραψε και φωτογραφήθηκε.

Αναλυτικά:

Συμφωνία συνεργασίας με Τάσο Μπακασέτα

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει τη συμφωνία μεταγραφής με τον Παναθηναϊκό για τον Ελλαδίτη διεθνή ποδοσφαιριστή, Τάσο Μπακασέτα.

Ο Τάσος Μπακασέτας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχοντας καταγράψει μια σπουδαία και πολυετή πορεία σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο, στα πρωταθλήματα Ελλάδας και Τουρκίας κατακτώντας τίτλους και καταγράφοντας σημαντικές ατομικές διακρίσεις.

Παράλληλα, αποτελεί επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, της οποίας είναι αρχηγός, μετρώντας 82 συμμετοχές με 19 γκολ έχοντας σημαντική παρουσία με το εθνόσημο.

Καλωσορίζουμε τον Τάσο Μπακασέτα στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.