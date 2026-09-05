Ελ Μαέστρο: «Είχαμε κάποια πράγματα εναντίον μας - Πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε»

Απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο προπονητής της Ανόρθωσης, Ελ Μαέστρο, μετά την ήττα από τον Απόλλωνα.

Αναλυτικά: «Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Όλοι στα αποδυτήρια είναι πολύ ήσυχοι. Είχαμε ένταση, ενέργεια και επενδύσαμε σε αυτά. Είχαμε κάποια πράγματα εναντίον μας. Την επόμενη αγωνιστική ελπίζουμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Με τη μπάλα ήμασταν διαφορετικοί και ήμασταν καλοί σήμερα. Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα σίγουρα. Αύριο θα πάω στο ΓΣΠ να δω τον ΑΠΟΕΛ για να δω πως θα παρουσιαστούμε. Δεν μπορώ να παραπονεθώ για την εμφάνιση όμως χάσαμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να αρχίσουμε να κερδίζουμε. Θα δούμε το παιχνίδι μας, δεν αλλάζουμε σύστημα ανάλογα με το ποιον έχουμε αντίπαλο. Στην προετοιμασία δοκιμάσαμε αρκετά πράγματα».