Εξέλιξη με το εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ!

Διαβάστε επίσης - Δήλωση Πετεβίνου για Μπακασέτα

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος μετέφερε στον Super Sport 104.0 την τελευταία εξέλιξη με το εμπάργκο στην ομάδα:

«Πληρώσαμε το εμπάργκο και χθες υπήρξε ανταπόκριση από τον ποδοσφαιριστή, κάτι πολύ σημαντικό, αφού αν δεν συνέβαινε αυτό, τότε θα περιμέναμε πέντε ημέρες. Εντός της ημέρας περιμένουμε να αρθεί το εμπάργκο, ώστε να μπορούμε να εγγράψουμε ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει».