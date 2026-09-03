«Μάχη» για τη μεγάλη κίνηση

Ο τραυματισμός των Τσατάκοβιτς και Γκομίς, όπως ήταν λογικό, άλλαξε άρδην τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού είχε την ατυχία να χάσει, τουλάχιστον για το υπόλοιπο της σεζόν, και τους δύο επιθετικούς της, με τον Ζόελ Νταμάχου και τους συνεργάτες του να δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να αντικαταστήσουν τους δύο άτυχους παίκτες.

Το πλάνο του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΛ είναι να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας, που θα μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στις προσδοκίες. Οι «Λέοντες» είναι διατεθειμένοι, με λίγα λόγια, να ολοκληρώσουν μία μεγάλη μεταγραφή, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπέρβαση.

Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση δείχνει εμπράκτως τη στήριξή της στους ανθρώπους που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τιμ, αλλά και στη νέα αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και δεύτερος επιθετικός. Όλα αυτά πάντα υπό την πίεση του χρόνου, καθώς η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου.