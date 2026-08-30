Ξανά με άγχος και 2/2 ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αγχώθηκε ξανά, όμως τελικά κατάφερε να φύγει νικητής από την Τρίπολη!

Όπως και στην εντός έδρας πρεμιέρα τους κόντρα στον Ατρόμητο, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες και κόντρα στον Asteras AKTOR, επικρατώντας τελικά με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζότα Σίλβα στο 31ο λεπτό, για να ξεκινήσουν με 2Χ2 στο ξεκίνημα της φετινής Stoiximan Super League!

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, για την οποία έκαναν ντεμπούτο μπαίνοντας ως αλλαγές Γκονσάλες και Φρόιλερ, μπήκε μουδιασμένη στο παιχνίδι, ανεβάζοντας στροφές μετά από το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου, ενώ μετά από το γκολ που βρήκε έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να κάνει το 2-0. Στο δεύτερο μισό του αγώνα οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρήκαν τρόπο να «κλειδώσουν» το τρίποντο και απειλήθηκαν από τον Αστέρα, καταφέρνοντας όμως τελικά να πάρουν τη νίκη με το τελικό 1-0!

Για την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Βόλου, ενώ νωρίτερα θα έχει παίξει στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ενώ για τον Asteras AKTOR θα ακολουθήσει η εντός έδρας αναμέτρησή του με τον Ηρακλή.

Στο μυαλό των κόουτς:

Σύστημα 4-2-3-1 επέλεξε για τον Asteras AKTOR ο Γιώργος Αντωνόπουλος, με τον Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια και τους Κότσιρα, Σίλβα, Λάσκαρη, Μέντες τετράδα άμυνας μπροστά του. Κουρμπέλης και Έντερ ξεκίνησαν στον άξονα, με τους Κετού και Ορόσκο στα άκρα, ενώ ο Μπαρτόλο κινούνταν πίσω από τον σέντερ φορ Ρικαρντίνιο. Μοναδική απουσία ο εδώ και καιρό τραυματίας, Δεληγιαννίδης.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα του με το κλασικό του 4-2-3-1, επιλέγοντας τον Ορτέγκα τερματοφύλακα, τον Σάλιακα δεξί μπακ και τον Τικνιζιάν αριστερά, να πλαισιώνουν τους Ρέτσο και Πιρόλα. Έσε και Σιπιόνι ξεκίνησαν ως το δίδυμο στον άξονα, με τον Τσικίνιο να έχει ρόλο δεκαριού και με τους Ζότα Σίλβα, Ρόκα να είναι οι δύο εξτρέμ, πίσω από τον πιο προωθημένο Ελ Κααμπί. Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ροντινέι, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Σάντος.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να… ψάχνονται στα πρώτα λεπτά και με τον Αστέρα να είναι εκείνος που έφτασε πρώτος κοντά στο να ανοίξει το σκορ, στο 7’, όταν ο Κουρμπέλη έβγαλε όμορφη κάθετη πάσα στον Ορόσκο και εκείνος πέρασε από τον Πιρόλα, πάτησε στη μεγάλη περιοχή και έκανε διαγώνιο σουτ, αναγκάζοντας τον Ορτέγκα σε δύσκολη επέμβαση.

Μουδιασμένοι στο ξεκίνημα οι «ερυθρόλευκοι», αδυνατούσαν να βρουν σωστές συνεργασίες και να απειλήσουν την εστία του Παπαδόπουλου, ενώ πάτησαν για πρώτη φορά με αξιώσεις στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων στο 12’, με τον Σάλιακα να κλέβει από τον Κετού και να σεντράρει, ενώ ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κόντραρε στον Σίλβα για να καταλήξει κόρνερ.

Στο 17’ ο Σάλιακας έκανε μία ακόμα ωραία σέντρα, με την μπάλα να περνά πάνω από τον Ελ Κααμπί και να φτάνει στον Ρόκα, ο οποίος σούταρε στην κίνηση από πλάγια θέση, ψηλά άουτ. Αργός ο ρυθμός του αγώνα μέχρι και τη συμπλήρωση 30 λεπτών, με τον Ολυμπιακό να έχει ανούσια κατοχή της μπάλας και με τους γηπεδούχους να αμύνονται σωστά, δείχνοντας ικανοί να απειλήσουν την εστία του Ορτέγκα.

Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ στο 31ο λεπτό, όταν ο Σάλιακας έβγαλε μία ακόμα ωραία σέντρα από τα δεξιά και ο Ζότα Σίλβα, ξεχασμένος από την άμυνα του Αστέρα, σκόραρε με δυνατή κεφαλιά για το 0-1! Έχοντας πάρει ψυχολογία μετά από το γκολ, ο Ολυμπιακός άσκησε πολύ μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα του Αστέρα και πλησίασε στο 2-0 στο 37’, με τον Τικνιζιάν να κάνει την κάθετη πάσα και ο Ρόκα το συρτό γύρισμα, αλλά με την μπάλα να περνά από όλους.

Στο 43’ ήρθε μια τελική για τους γηπεδούχους μετά από πολλή ώρα, με τον Μπαρτόλο να εκτελεί κόρνερ και με τον Λάσκαρη να παίρνει την κεφαλιά, στέλνοντας όμως την μπάλα ψηλά άουτ, ενώ ο Αστέρας απείλησε μετά από πολλή ώρα στο 43’, όταν ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ και ο Λάσκαρης πήρε κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ψηλά. Στην τελευταία καλή φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ρόκα προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Παπαδόπουλο, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε σε κόρνερ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να «αγγίζει» το δεύτερο γκολ, αφού στο 46’ ο Σιπιόνι βρήκε με ωραία πάσα τον Τικνιζιάν και εκείνος έκανε τη σέντρα, με τον Ελ Κααμπί να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης ένα σουτ του Ρόκα σταμάτησε σε αμυντικό. Στο 53’ ο Αστέρας απείλησε τον Ορτέγκα για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος, με ένα δυνατό σουτ του Ορόσκο να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 58’ ο Ελ Κααμπί βγήκε στην πλάτη της άμυνας και τετ-α-τετ με τον Παπαδόπουλο μετά από βαθιά μπαλιά του Τσικίνιο, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Οι γηπεδούχοι έγιναν πιο επιθετικοί μετά το 60’ και στο 64’ ο Πέρεθ βρήκε χώρο και σούταρε λίγο άουτ, στο 67’ ο Τικνιζιάν έκανε λάθος πίσω πάσα και ο Σμαΐλοβιτς πρόλαβε τελευταία στιγμή τον Πέρεθ, ενώ στο 70’ ο Κετού έκανε συρτό γύρισμα και ο Πέρεθ πλάσαρε στην κίνηση, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Ορτέγκα.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τελική για πρώτη φορά μετά από το 58’ στο 77’, με τον Παπαδόπουλο να μην αιφνιδιάζεται από ένα μακρινό σουτ του Σμαΐλοβιτς, ενώ στο 84’ ο Πέρεθ έκανε συρτό γύρισμα, με τον Μακέντα να μην μπορεί να στείλει την μπάλα προς την εστία των φιλοξενούμενων. Στο ίδιος λεπτό ο Γκονσάλες έκανε την κούρσα και σούταρε πάνω στον Παπαδόπουλο, στο 85’ ο Πέρεθ βρήκε χώρο και σούταρε λίγο άουτ, ενώ στο 86’ ο Μαρτίνς δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων από κοντά.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Asteras AKTOR (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (82’ Παπακανέλλος), Σίλβα, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Ορόσκο (61’ Κιμπιόκα), Μπαρτόλο (46’ Πέρεθ), Κετού (75’ Καλτσάς), Ρικαρντίνιο (75’ Μακέντα)

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Ορτέγκα, Σάλιακας (64’ Σμαΐλοβιτς), Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Έσε, Σιπιόνι (75’ Φρόιλερ), Ζότα Σίλβα (69’ Γκονσάλες), Τσικίνιο, Ρόκα (69’ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί (76’ Σα)

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)

4ος: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

AVAR: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

sport-fm.gr