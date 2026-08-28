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Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ "πάγωσε" τη μεταγραφή του Ρούμπεν Σάντσεθ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ "πάγωσε" τη μεταγραφή του Ρούμπεν Σάντσεθ»

Νέα δεδομένα από την Ισπανία για τον Ρούμπεν Σάντσεθ, καθώς η Εσπανιόλ φέρεται να είχε αποδεχθεί πρόταση 600.000 ευρώ συν μπόνους από τον ΠΑΟΚ, όμως ο αποκλεισμός από την Μπραν φαίνεται να αλλάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό

Μια νέα διάσταση στην υπόθεση του Ρούμπεν Σάντσεθ και του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ δίνουν στην Ισπανία, συνδέοντας άμεσα τις τελευταίες εξελίξεις με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό των «ασπρόμαυρων» από την Μπραν.

Σύμφωνα με τη «La Grada», οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Εσπανιόλ είχαν προχωρήσει σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, οι Θεσσαλονικείς φέρονται να είχαν καταθέσει πρόταση 600.000 ευρώ συν μπόνους, την οποία η ομάδα της Βαρκελώνης ήταν έτοιμη να αποδεχθεί για την παραχώρηση του 24χρονου δεξιού μπακ.

Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε προχωρήσει και λόγω του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος γνωρίζει τον Σάντσεθ από την κοινή παρουσία τους στη Μιραντές. Ο Ιταλός τεχνικός έχει ξεκάθαρη εικόνα για τα χαρακτηριστικά του Ισπανού και η προοπτική του ΠΑΟΚ αποτελούσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την πιο προχωρημένη επιλογή για το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Τα δεδομένα, ωστόσο, φαίνεται ότι άλλαξαν μετά το βράδυ του Μπέργκεν.

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από τη League Phase του Conference League φέρεται να οδήγησε τους «ασπρόμαυρους» στο «πάγωμα» της συγκεκριμένης μεταγραφής, παρότι είχε ουσιαστικά βρεθεί κοινό έδαφος με την Εσπανιόλ στο οικονομικό.

Οι Ισπανοί σημειώνουν ότι αυτή τη στιγμή η επιλογή του ΠΑΟΚ έχει απομακρυνθεί και ο Σάντσεθ οδεύει προς παραμονή στην Εσπανιόλ. Αφήνουν, πάντως, ένα μικρό παράθυρο ανοικτό, καθώς στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα.

gazzetta.gr

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Super League

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