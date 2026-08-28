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Ολυμπιακός για Φαλ: «Πώς αποφασίστηκε να αλλάξει η εγκύκλιος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου;»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολυμπιακός για Φαλ: «Πώς αποφασίστηκε να αλλάξει η εγκύκλιος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου;»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πήρε θέση αναφορικά με δημοσίευμα που έκανε λόγο για ψευδή δήλωση του Μουστάφα Φαλ για συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδας, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντέδρασε σε δημοσίευμα το οποίο έκανε λόγο πως ψευδώς ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών και νυν του Παναθηναϊκού, Μουστάφα Φαλ, δήλωσε ότι θ’ αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου.

«Πώς αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει η συγκεκριμένη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού;» αναρωτιούνται οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με έκπληξη διαβάσαμε χθες (27/08) δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού, Μουστάφα Φαλ, ανέφερε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία για την έκδοση του ελληνικού του διαβατηρίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του, η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση χωρίς να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης ως όφειλαν.

Έγινε σχετικό ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πριν υπάρξει η θετική εισήγηση;

Πως αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει η συγκεκριμένη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού;

Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν το Πανελλήνιο για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές.

sport-fm.gr

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