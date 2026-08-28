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Στην Ομόνοια 29Μ το πρώτο τρίποντο της σεζόν με διπλό και τριάρα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην Ομόνοια 29Μ το πρώτο τρίποντο της σεζόν με διπλό και τριάρα!

Επικράτησε με 3-0 του Ύψωνα

Με νικήτρια την Ομόνοια 29ης Μαϊου ολοκληρώθηκε ο εναρκτήριος αγώνας της Cyprus League by Stoiximan! Οι πράσινοι μπήκαν με το δεξί στη νέα σεζόν παίρνοντας διπλό στο στάδιο «Αμμόχωστος», όπου επικράτησαν με 3-0 της ΕΝΥ Ύψωνα, με πρωταγωνιστή τον Άμπρι ο οποίος σκόραρε δις.

Ο άσος από τη Γουινέα Μπισάου άνοιξε το σκορ στο 29ο λεπτό, με σουτ που κτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, ακολούθως στο έδαφος και κατέληξε εκτός εστίας, με τον ρεφ να μην υποδεικνύει γκολ αλλά το VAR να διορθώνει την απόφαση, καθότι όπως φάνηκε και στις επαναληπτικές προβολές η μπάλα είχε περάσει ξεκάθαρα τη γραμμή τέρματος.

To 2-0 έγινε στο 50ό λεπτό με κεφαλιά του Χαντάκια μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ ο Άμπρι διπλασίασε τα γκολ του διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 59΄, με πλασέ μετά από ασίστ του Τίρνεϊ.

Δοκάρι στο 74΄ με τον Γεωργίου είχαν οι Λεμεσιανοί.

ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ: Ρίχτερ, Ντε Λούκας, Ντα Γκράσα, Κιάκος (57΄ Κιντιγιά), Αγγελή (56΄ Παπαφώτης), Πάρντο (84΄ Μελνιτσένκο), Γεωργίου, Αθανασίου (57΄ Παπαστυλιανού), Παναγίδης, Μπαχάσα. Κονέ Κεϊτά (84΄ Νταβιντιάν).

OΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΪΟΥ: Γραμματικάκης, Χαντάκιας, Σένιτς, Πορτάλες, Φιάκας (89΄ Ανδρέου), Γκαρσία (81΄ Τσουκαλάς), Αριστοτέλους, Παττίχης (89΄ Καϊάφας), Μοράις (81΄ Φερνάντες), Άμπρι (70΄ Αντωνίου), Tίρνεϊ.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 29΄, 59΄ Άμπρι, 50΄ Χαντάκιας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 65΄ Παναγίδης, 79΄ Πάρντο / 55΄ Άμπρι, 66΄ Τίρνεϊ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης Π.

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜKrasava ENY Υψωνα

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