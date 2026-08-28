Χάρηκε και ο Ουζόχο την τριάρα της Ομόνοιας 29Μ

Mε εντυπωσιακό τρόπο μπήκε στη νέα σεζόν η Ομόνοια 29ης Μαΐου, κερδίζοντας στον πρώτο αγώνα της χρονιάς την Ε.Ν. Ύψωνα με 3-0.

Τον αγώνα παρακολούθησε από τις κερκίδες και ο Φρανσίς Ουζόχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νιγηριανός τερματοφύλακας αναμένεται να μετακομίσει στη νεοφώτιστη ομάδα και τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις.

Θυμίζουμε ότι το όνομά του είχε παίξει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ και της ομάδας του Ύψωνα.