Για μία θέση στα αστέρια η ΑΕΚ!

H AEK Aθηνών υποδέχεται στις 22:00, στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 στη Σόφια, κυνηγώντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, παρά το αποτέλεσμα χωρίς γκολ στο πρώτο παιχνίδι, φαντάζει το φαβορί απέναντι στην ομάδα της Βουλγαρίας, κάτι που καλείται να το επιβεβαιώσει απόψε στην Allwyn Arena.

Πέραν του αγώνα αυτού, σήμερα, για τα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα γίνουν άλλες τρεις ρεβάνς σε ζευγάρια που επίσης υπήρξε ισοπαλία στα πρώτα παιχνίδια.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι αγώνες Λιόν - Φενερμπαχτσέ (1-1), Βίκινγκ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (2-2) και Τσέλιε - Σλόβαν (1-1).