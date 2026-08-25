Πατέρας Γκονσάλες: «Θα μπορούσε να είχε πάει στη Μίλαν - Όλα έγιναν γρήγορα με τον Ολυμπιακό»

Συνέντευξη στη μεξικανική clarosports παραχώρησε ο πατέρας του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονσάλες. Μιλώντας στη γνωστή ιστοσελίδα για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων», ο πατέρας του 23χρονου στράικερ, ξετύλιξε το κουβάρι της συγκεκριμένης μετακίνησης από τη Γουαδαλαχάρα, το σκεπτικό γύρω από την απόφαση, αποκάλυψε ότι ο παίκτης θα μπορούσε να φορούσε τη φανέλα της Μίλαν και όχι της ομάδας του Πειραιά, ενώ μίλησε και για τις πρώτες ημέρες του «Χορμίγκα» στην Ελλάδα.

Αναλυτικά:

«Ήταν γρήγορο, συνέβη σύντομα σε μια εβδομάδα. Υπήρχαν ομάδες που ρώτησαν, αλλά ήταν η συνηθισμένη ιστορία, επειδή πολλά πράγματα πρέπει να διευθετηθούν . Αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Ρώτησαν για αυτόν, έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον. Τον παρακολουθούσαν ήδη. Ο αθλητικός διευθυντής ήταν ο αθλητικός διευθυντής της Μίλαν και είχε τον Αρμάντο στη λίστα του. Μας είπε ότι δεν τον έβλεπε να πηγαίνει ακόμα στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ότι έπρεπε ακόμα να περάσει από μια διαδικασία, και τώρα που είναι εδώ στην Ελλάδα, ήταν άμεση».

Για την απόφασή του Αρμάντο να πάει στην Ευρώπη: «Μερικές φορές μιλάμε χωρίς να γνωρίζουμε πλήρως. Φτάνεις σε μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Πρόσφατα επισκέφτηκα όλες τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού και όλα όσα αφορούν αυτή την ομάδα. Είναι εξίσου καλή με οποιαδήποτε ομάδα στο Μεξικό. Είσαι στην Ευρώπη, θα παίζεις στο Europa League και θα αντιμετωπίζεις σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες. Είσαι στο προσκήνιο. Υπάρχουν η Κρίσταλ Πάλας, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Θέλτα Βίγκο, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Μπενφίκα - αυτές είναι ομάδες με τις οποίες θα αγωνιστούν στο Europa League. Είναι μια ομάδα υψηλού επιπέδου.

Η ιδέα είναι να έρθουμε εδώ στην Ευρώπη και από εδώ να ανέβουμε σε ένα πρωτάθλημα με μεγαλύτερο κύρος. Ο πρόεδρος μας το ξεκαθάρισε επίσης. Είναι ιδιοκτήτης τριών ομάδων . Κάποτε είδα ένα σχόλιο ότι δεν θα έρχονταν παίκτες από την Ελλάδα. Φυσικά και έρχονταν, έχει πουλήσει αρκετούς παίκτες, έχει την ομάδα του στην Αγγλία. Αυτό είναι το σχέδιο».

Οι πρώτες διαφορές που εντοπίζει ο Γκονσάλες στην Ελλάδα: «Είμαστε εδώ τρεις μέρες και αυτό που μου είπε ο Αρμάντο είναι, ξέρετε πώς είναι στο Μεξικό, ή μεταξύ των Λατίνων, τείνουμε να είμαστε πιο στοργικοί στα αποδυτήρια. Αυτό που είπε είναι ότι είναι πολύ σοβαροί. Τα αποδυτήρια αποτελούνται από πολλούς πολιτισμούς, από πολλές χώρες. Έχουν Μαροκινούς, Ισπανούς, Αργεντινούς, Έλληνες. Από αυτή την άποψη, και από όλα τα άλλα, μόλις ξεκινάμε τη ζωή εδώ. Δεν έχουμε έρθει ακόμη σε επαφή με πολλά πράγματα.».