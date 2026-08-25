Πράξη ανθρωπιάς από την Ομόνοια: Δωρεάν εισιτήρια διαρκείας για έβδομη χρονιά

Για ακόμη μία χρονιά η Ομόνοια αποδεικνύει το κοινωνικό της πρόσωπο, στηρίζοντας έμπρακτα τους φιλάθλους που έχουν πραγματική ανάγκη. Μέσα από την καθιερωμένη πρωτοβουλία του συλλόγου, προσφέρονται δωρεάν εισιτήρια διαρκείας σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ για 7η διαδοχική χρονιά προχωρά στην πρωτοβουλία, «Για να μην λείψει κανείς!», προσφέροντας Εισιτήρια Διαρκείας και ταυτόχρονα την ευκαιρία να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση στην κερκίδα φίλαθλοι που είτε είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), είτε Άνεργοι, είτε εμπίπτουν στην κατηγορία των Ευπαθών Ομάδων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε τους φιλάθλους που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές και επιθυμούν να εξασφαλίσουν Εισιτήριο Διαρκείας, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Φόρμα υποβολής αιτήματος: https://forms.gle/rWZpxf4V7Swv1TLh9

Μετά την υποβολή του κάθε αιτήματος θα γίνεται επικοινωνία με τους δικαιούχους φιλάθλους για να προχωρήσει η διαδικασία σχετικά με την έκδοση του Εισιτηρίου Διαρκείας.

Όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή με άκρα εμπιστευτικότητα.

Η προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα Εισιτήρια Διαρκείας αφορούν τη Βόρεια κερκίδα και θα εκδοθούν μετά από την ολοκλήρωση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πρωτοβουλία με σλόγκαν «Για να μην λείψει κανείς!» έγινε κατορθωτή με τη σταθερή συμβολή φιλάθλου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά και της Διοίκησης».