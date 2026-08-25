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«Κλειδί» η φρεσκάδα

ΓΗΠΕΔΟ

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«Κλειδί» η φρεσκάδα

Στον Απόλλωνα επισημαίνουν ότι το ρόστερ έχει διαμορφωθεί και δεν αναμένονται κάποιες άλλες προσθήκες.

Δόθηκε το σύνθημα στον Απόλλωνα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός έμεινε πίσω μαζί με την όποια απογοήτευση και η ομάδα της Λεμεσού ετοιμάζεται για την έναρξη του πρωταθλήματος, όπου την περιμένει ο Άρης (29/08).

Οι κυανόλευκοι… ψάχνουν τη φρεσκάδα, στοιχείο το οποίο, όπως όλοι παραδέχθηκαν στο Κολόσσι, έλειπε από το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα λόγω των επίπονων προπονήσεων. Παράλληλα, ο Λοσάδα έχει να διαχειριστεί και το… γεμάτο απουσιολόγιο. Οι τιμωρημένοι Βάισμπεκ-Τόμας δεν υπολογίζονται λόγω τιμωρίας, ενώ οι πιθανότητες δεν είναι με τους Κβίντα-Ροντρίγκες.

Όσον αφορά το μεταγραφικό, στον Απόλλωνα επισημαίνουν ότι το ρόστερ έχει διαμορφωθεί και δεν αναμένονται κάποιες άλλες προσθήκες. Τέλος, η προπώληση για το νότιο πέταλο ενόψει του λεμεσιανού ντέρμπι θα αρχίσει σήμερα.

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