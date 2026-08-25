A Bola: «Μεταξύ ΠΑΟΚ και Τορίνο ο Μπραγκάνσα»

O ΠΑΟΚ προσπαθεί να... αρπάξει τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα μέσα από τα χέρια της Τορίνο αποκτώντας τον 27χρονο χαφ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπως αναφέρει η A Bola.

«Ντάνιελ Μπραγκάνσα μεταξύ Τορίνο και ΠΑΟΚ για 5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ιταλοί κάνουν κίνηση για τον μέσο που φεύγει από το Αλβαλάδε μετά από 19 χρόνια. Οι Έλληνες κάνουν τα πάντα για να προσπαθήσουν να αρπάξουν το λιοντάρι από τον σύλλογο. Η τιμή πώλησης έχει οριστεί», αναφέρει το πορτογαλικό δημοσίευμα.

«Ιταλία ή Ελλάδα, Τορίνο ή ΠΑΟΚ, ο προορισμός του Ντάνιελ Μπραγκάνσα έχει οριστεί. Οι Ιταλοί ήταν σε θέση να υπογράψουν τον 27χρονο μέσο, ??αλλά οι σοβαρές παρεμβάσεις από τους Έλληνες τις τελευταίες ώρες έχουν φέρει το θέμα σε αδιέξοδο που θα επιλυθεί αυτή την εβδομάδα. Ο σύλλογος του Τορίνο εξακολουθεί να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, αλλά η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί. Αυτό που είναι σίγουρο, ωστόσο, είναι ότι ο αριθμός 23 της Σπόρτινγκ θα αποχωρήσει από τον σύλλογο 19 χρόνια μετά την άφιξή του και οι πρασινόλευκοι, σύμφωνα με την A BOLA, θα λάβουν μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων ευρώ», προσθέτουν οι Πορτογάλοι.

«Το μέλλον του Ντάνιελ Μπραγκάνσα αποφασίστηκε στο τέλος της περασμένης σεζόν. Χωρίς προσφορά ανανέωσης και μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Σπόρτινγκ, η μεταγραφή ήταν το πιθανό σενάριο. Δεν συνέβη νωρίς στην μεταγραφική περίοδο, αλλά θα συμβεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, την προτελευταία εβδομάδα της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Αρχικά, η Σπόρτινγκ είχε κατά νου μια πώληση 10 έως 12 εκατομμυρίων ευρώ για την αποχώρηση ενός παίκτη που εντάχθηκε στον σύλλογο τη σεζόν 2007/2008 για την κάτω των 10 ετών, προχωρώντας από όλα τα επίπεδα των νέων στην ανώτερη ομάδα, με δανεισμούς στη Φαρένσε το 2018/2019 (16 αγώνες και δύο γκολ) και στην Εστορίλ το 2019/2020 (22 αγώνες, τέσσερα γκολ, πέντε ασίστ). Η συμφωνία πιθανότατα θα είναι μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων ευρώ», καταλήγει το δημοσίευμα.