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Για να τριτώσει το καλό

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Για να τριτώσει το καλό

Η Ομόνοια είχε πάρει τον αέρα των βελγικών ομάδων στο πρόσφατο παρελθόν

Με  το βλέμμα καρφωμένο στην πρόκριση δουλεύει η Ομόνοια, η οποία στις 19:00 ολοκληρώνει την προετοιμασία της στο «Ηλίας Πούλλος», ενόψει της αυριανής ρεβάνς με τη Σεντ Τρούιντεν (20:00). Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 16:30, ο Χένινγκ Μπεργκ θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Οι πράσινοι έχουν το δύσκολο έργο της ανατροπής, όμως θα στηριχθούν στην εικόνα του πρώτου αγώνα αλλά και στο «καυτό» ΓΣΠ, ώστε να πετύχουν τον μεγάλο στόχο της νίκης. Άλλωστε, στο πρόσφατο παρελθόν το πέτυχαν και πάλι στον προθάλαμο της League Phase του Europa League! Και πάλι κόντρα σε ομάδα του Βελγίου! Το καλοκαίρι του 2021, η ομάδα της πρωτεύουσας φιλοξένησε την Αντβέρπ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, όπου επικράτησαν 4-2! Ο επαναληπτικός όμως δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ηττήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Από τις τότε… μάχες, στο ρόστερ βρίσκονται ακόμα οι Φαμπιάνο, Παναγιώτου και Κακουλλής. Μάλιστα, στον πάγκο ήταν επίσης ο Μπεργκ!

Το επόμενο καλοκαίρι, του 2022, το «τριφύλλι» φιλοξένησε τη Γάνδη, και πάλι για τα play off του Europa League. Στο πρώτο εκτός έδρας επικράτησαν 2-0, ενώ και στη ρεβάνς σφράγισαν την πρόκριση με το ίδιο σκορ. Στον πάγκο ήταν ο Λιν Λένον.

Εν ολίγοις, οι Βέλγοι δεν… περνούν από το ΓΣΠ! Το βράδυ της Πέμπτης (27/08) η Ομόνοια καλείται να επαναλάβει εαυτόν και να δείξει στη Σεντ Τρούιντεν πως στο «σπίτι» της κάνει κουμάντο!

Όσον αφορά το αγωνιστικό, αμφίβολος παραμένει ο Μαγιαμπέλα. Επέστρεψε ο Σάτκα μετά την ολιγοήμερη άδειά του, ενώ αναμένεται… ξεκαθάρισμα για την περίπτωση του Άιτινγκ (επέστρεψε επίσης) και τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε στην Ολλανδία. Για την ώρα, η κατάστασή του αξιολογείται.

 

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