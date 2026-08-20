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Παναθηναϊκός: Θεμέλια πρόκρισης με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός: Θεμέλια πρόκρισης με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο ματς των play offs του Conference League.

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση οδηγού για την πρόκριση στη League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:30) τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έθεσε ξεκάθαρα τον στόχο των «πρασίνων», που δεν είναι άλλος από την πρόκριση. Ο ίδιος είναι μάστερ στις καλοκαιρινές προκρίσεις και θέλει να προσθέσει άλλη μια στο βιογραφικό του.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει από νωρίς το γκολ, γι’ αυτό αναμένεται να ξεκινήσουν στη βασική ενδεκάδα, τόσο ο Ντέσερς, όσο και ο Λιβάι Γκαρσία, οι δύο παίκτες που έδωσαν την πρόκριση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 την περασμένη εβδομάδα στη Σόφια.

Από την πλευρά της η Χράντετς Κράλοβε δεν αποτελεί την ομάδα φόβητρο, αλλά είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, θέλοντας κι αυτή την πρόκριση. Στην Αθήνα ήρθαν και τα δύο νέα μεταγραφικά της αποκτήματα, ο Λευκορώσος επιθετικός Ζέρμαν Μπαρκόβσκι και ο Ισπανός μπακ Ροντρίγκο Αμπάγιας.

sdna.gr

 

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Super League

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