«Συνέχισε να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου» - Η αποθεωτική ανάρτηση Τάισον για Κωνσταντέλια

Η χθεσινή εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια αποτέλεσε αφορμή για μια αποθεωτική ανάρτηση του Τάισον για τον συμπαίκτη του.

Σε μια ανάρτηση με την οποία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα προς τον Έλληνα άσο, τον χαρακτηρίζει παίκτη παγκόσμιας κλάσης και τον καλεί να συνεχίσει να εμπνέει με το ποδόσφαιρό του τους πάντες.

Το μήνυμα του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού:

«Ανοιχτή επιστολή:

Σήμερα αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αγόρι μου, είμαστε μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια και κάθε στιγμή που έχουμε μοιραστεί ήταν ξεχωριστή με τον δικό της τρόπο.

Έχω το προνόμιο να είμαι συμπαίκτης σου και με εκπλήσσεις κάθε μέρα. Κάθε σου επαφή με την μπάλα, κάθε ντρίμπλα, κάθε σου ενέργεια, δεν σταματάς ποτέ να με εντυπωσιάζεις.

Στην καριέρα μου έχω αγωνιστεί δίπλα σε πολλούς ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης και εσύ, χωρίς καμία αμφιβολία, είσαι ένας από αυτούς.

Σε ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να είμαι μέρος του ταξιδιού σου και που μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου μαζί μου. Περάσαμε μαζί δύσκολες αλλά και όμορφες στιγμές και, μέσα σε όλα αυτά, δεν έπαψες ποτέ να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο σαν μικρό παιδί.

Μην το χάσεις ποτέ αυτό.

Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν σαν εσένα. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα στον κόσμο και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου.

Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου! Σ’ αγαπώ!»