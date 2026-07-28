Πυροδοτήθηκε η «βόμβα» της ΑΕΚ: Ο Μάγερ υπέγραψε με την Ένωση!

Η ΑΕΚ έκανε κίνηση-ματ και απέκτησε τον Λόβρο Μάγιερ, με τον διεθνή 28χρονο Κροάτη να μεταβαίνει στο Άπελντοορν της Ολλανδίας το απόγευμα της Τρίτης (28/07), όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της «Ένωσης».

Πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του και τίθεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, για τις επόμενες ημέρες, που χτίζει την ΑΕΚ της νέας σεζόν.

Ο Λόβρο Μάγιερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και απομένει η ανακοίνωσή του από τον σύλλογο, κάτι που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (29/07), ώστε να παρουσιαστεί στο κοινό με τα χρώματα της ομάδας και να παραχωρήσει τις πρώτες του δηλώσεις, ως παίκτης της ΑΕΚ.

Η συμφωνία με τον Λόβρο Μάγιερ

Ο Ριμπάλτα είχε στην ατζέντα του εδώ και πολύ καιρό το όνομα του Μάγιερ, μετά τον υποβιβασμό τα Βόλφσμπουργκ και την ενημέρωση ότι γερμανική ομάδα θέλει να απαλλαγεί από τα μεγάλα συμβόλαια. Ο Μάγιερ εισέπραττε 2,5 εκατ.ευρώ το χρόνο και η ΑΕΚ έσπευσε να εκμεταλλευτεί… κάτω από τα ραντάρ την ευκαιρία. Και το έκανε άμεσα, ώστε να δώσει στον Νίκολιτς έναν επιθετικό χαφ που θα αλλάξει πολλά στην μεσοεπιθετική λειτουργία της ομάδας.

Φιορεντίνα, Κόμο, Άγιαξ και Άιντραχτ, όπως και ο Ολυμπιακός έδειξαν ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν, όμως ο Ριμπάλτα… χτύπησε και κέρδισε ξανά στο κατάλληλο timing. Εδώ κατάλαβε ότι θα έχει βασικό ρόλο, θα πάρει την μπαγκέτα στα… πόδια του και θα παίξει ξανά όπως ήθελε και δεν κατάφερε την τελευταία σεζόν. Σε ομάδα που πρωταγωνιστεί και διεκδικεί τίτλους.Έχει πάρει 4 Πρωταθλήματα Κροατίας, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ. Τελευταίος τίτλος το 2022, διότι μετά σε Ρεν και Βόλφσμπουργκ δεν έφτασε ποτέ ξανά σε τρόπαιο. Για αυτό έρχεται τώρα στην ΑΕΚ. Για τους τίτλους και την μεγάλη του επιστροφή, στην Εθνική Κροατίας. Εκεί όπου λόγω Βόλφσμπουργκ και της κακής σεζόν, έχασε το Μουντιάλ του 2026.

athletiko.gr