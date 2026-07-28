Δέκα κυπριακές συμμετοχές με βλέμμα στα μετάλλια σε Στίβο και Γυμναστική

Η Κυπριακή αποστολή συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, με την Τρίτη 28 Ιουλίου να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες του αγωνιστικού προγράμματος. Συνολικά δέκα Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν σε Στίβο, Ενόργανη Γυμναστική και Κολύμβηση, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στους πέντε τελικούς της ημέρας και στις βάσιμες ελπίδες της κυπριακής αποστολής για νέες διακρίσεις, ιδιαίτερα στην Ενόργανη Γυμναστική και στον Στίβο.

Η ημέρα σηματοδοτεί παράλληλα και το πέσιμο της αυλαίας για την κυπριακή παρουσία στην Ενόργανη Γυμναστική, με τέσσερις συμμετοχές σε τρεις τελικούς οργάνων, ενώ στον Στίβο τρεις ακόμη αθλήτριες διεκδικούν διάκριση σε δύο τελικούς. Παράλληλα, οι αθλητές της αποστολής της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για πρόκριση και υψηλές επιδόσεις, ολοκληρώνοντας ακόμη μία απαιτητική αγωνιστική ημέρα με αισιοδοξία και υψηλές προσδοκίες.

Στίβος

Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα του Στίβου για την κυπριακή αποστολή περιλαμβάνει αποκλειστικά συμμετοχές σε τελικούς, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον και τις προσδοκίες για διάκριση.

Στις 21:05 (ώρα Κύπρου) θα διεξαχθεί ο τελικός του Ύψους Γυναικών, με τη διπλή παρουσία των Έλενας Κουλιτσένκο και Στυλιάνας Ιωαννίδου. Στο αγώνισμα συμμετέχουν συνολικά δώδεκα αθλήτριες, χωρίς να έχει προηγηθεί προκριματικός. Οι Αυστραλές Νίκολα Ολισάγερς και Έλεανορ Πάτερσον, οι μόνες που έχουν ξεπεράσει φέτος τα δύο μέτρα, προβάλλουν ως τα μεγάλα φαβορί.

Η Έλενα Κουλιτσένκο, με φετινό ρεκόρ 1,91 μ. και εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει θέση στην πρώτη εξάδα και, εφόσον οι συνθήκες του αγώνα εξελιχθούν ευνοϊκά, να κυνηγήσει ακόμη και μία θέση στο βάθρο. Αντίστοιχα, η Στυλιάνα Ιωαννίδου, με φετινή επίδοση 1,86 μ., παρουσιάζεται επίσης ιδιαίτερα ανταγωνιστική και μπορεί να διεκδικήσει πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα.

Λίγο αργότερα, στις 21:58, θα διεξαχθεί ο τελικός της Σφυροβολίας Γυναικών με τη συμμετοχή της Βαλεντίνας Σάββα. Η 21χρονη πρωταθλήτρια εξασφάλισε με

χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση στον τελικό, πραγματοποιώντας τρεις έγκυρες βολές στον προκριματικό, με καλύτερη στα 65,02 μ., επίδοση που της χάρισε την έκτη θέση. Στον τελικό θα επιδιώξει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και, εφόσον πραγματοποιήσει τη μεγάλη βολή και οι συνθήκες του αγώνα την ευνοήσουν, έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει θέση στο βάθρο.

Ενόργανη Γυμναστική

Η Τρίτη αποτελεί την τελευταία αγωνιστική ημέρα της κυπριακής ομάδας στην Ενόργανη Γυμναστική, με τρεις αθλητές να συμμετέχουν σε τέσσερις συνολικά τελικούς οργάνων και να επιδιώκουν να ολοκληρώσουν την παρουσία τους στους Αγώνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η αρχή γίνεται στις 15:05 με τον τελικό του Άλματος, όπου ο Νεόφυτος Κυριάκου και ο Κυριάκος Μαρκίδης θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίδυμο στον τελικό. Στόχος και των δύο είναι η άρτια εκτέλεση των προγραμμάτων τους, ώστε να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέχεια στον Μάριο Γεωργίου, ο οποίος θα αγωνιστεί διαδοχικά στους τελικούς του Δίζυγου (16:50) και του Μονόζυγου (18:20), δύο όργανα στα οποία έχει αποδείξει διαχρονικά την υψηλή αγωνιστική του αξία. Ο πέμπτος Ολυμπιονίκης των Αγώνων του Παρισιού αναζητεί τη δικαίωση των προσπαθειών του, καθώς μέχρι στιγμής δεν κατάφερε να δει τις εμφανίσεις του στο Ομαδικό, το Σύνθετο Ατομικό και τον τελικό του Άλματος να μεταφράζονται σε μία θέση στο βάθρο. Οι δύο τελευταίοι τελικοί της διοργάνωσης αποτελούν τη μεγάλη του ευκαιρία να ολοκληρώσει την παρουσία του με μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση.

Κολύμβηση

Η κυπριακή παρουσία στην Κολύμβηση περιλαμβάνει τέσσερις συμμετοχές στα πρωινά προκριματικά.

Πρώτη θα αγωνιστεί η Μαρία Εροκχίνα στα 200 μ. Μικτή Ατομική, ακολουθούμενη από τον Μάρκο Ιακωβίδη στα 50 μ. Πεταλούδα, την Άννα Χατζηλοΐζου στα 50 μ. Ελεύθερο και τον Αλέξανδρο Γρηγορίου στα 200 μ. Πρόσθιο.

Κοινός στόχος και των τεσσάρων είναι η βελτίωση των ατομικών τους επιδόσεων και η διεκδίκηση της δύσκολης πρόκρισης είτε στους βραδινούς ημιτελικούς είτε απευθείας στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

Το πρόγραμμα (ώρες Κύπρου) :

Κολύμβηση (Tollcross International Swimming Centre)

12.47 200μ. Μικτή Ατομική Μαρία Εροκχίνα (Σειρές 2η) (Συμμ.18)

13.07 50μ. Πεταλούδα Μάρκος Ιακωβίδης (Σειρές, 6η) (Συμμ. 70)

13.33 50μ. Ελεύθερο Άννα Χατζηλοΐζου (Σειρές, 9η) (Συμμ. 69)

13.44 200μ. Πρόσθιο Αλέξανδρος Γρηγορίου (Σειρές 3η) (Συμμ. 19)

21.39 200μ. Μικτή Ατομική Γυναικών (Τελικός)

22.12 50μ. Ελεύθερο Γυναικών (Ημιτελικές Σειρές)

22.20 50μ. Πεταλούδα Ανδρών (Ημιτελικές Σειρές)

22.42 200μ. Πρόσθιο Ανδρών (Τελικός)

Ενόργανη Γυμναστική (Arena)

15.05 Άλμα (Τελικός) Νεόφυτος Κυριάκου, Κυριάκος Μακρίδης

16.50 Δίζυγο (Τελικός) Μάριος Γεωργίου

18.20 Μονόζυγο (Τελικός) Μάριος Γεωργίου

Στίβος (Scotstoun Stadium)

21.05 Ύψος Γυναικών (Τελικός) Έλενα Κουλιτσένκο, Στυλιάνα Ιωαννίδου

21.58 Σφύρα Γυναικών (Τελικός) Βαλεντίνα Σάββα

Πρόγραμμα Ζωντανών Τηλεοπτικών Μεταδόσεων ΡΙΚ 2 / ΡΙΚ HD

Το ΡΙΚ μεταδίδει ζωντανά τους αγώνες με συνολική μετάδοση που θα ξεπεράσει τις 60 ώρες. Όσα αγωνίσματα συμμετέχουν κύπριοι αθλητές και δεν μεταδίδονται ζωντανά καλύπτονται από συνεργείο του ΡΙΚ που βρίσκεται στη Γλασκώβη και τα ρεπορτάζ μεταδίδονται στις ενημερωτικές εκπομπές του ΡΙΚ.

12.30 – 15.00 Κολύμβηση

15.00 – 19.30 Ενόργανη Γυμναστική Ανδρών (Τελικοί Οργάνων)

20.30 – 23.45 Στίβος

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία στις ομοσπονδίες Στίβου, Κολύμβησης και Γυμναστικής όπως επίσης και προς την ALLWYN (Diamond Partner),την PETROLINA (Gold Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner), και την ΤΟΥΟΤΑ (Mobility Partner), για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ